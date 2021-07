One Piece: in arrivo il 3° capitolo del manga Shokugeki no Sanji

Il numero 32 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online, annuncia che nel numero doppio 33-34 della prossima settimana (19 luglio 2021) Shueisha pubblicherà il 3° capitolo di One Piece: Shokugeki no Sanji, lo spin-off manga di One Piece tutto dedicato al personaggio di Sanji realizzato dagli autori di Food Wars!: Shokugeki no Soma, Yuto Tsukuda e Shun Saeki.

Il 3° capitolo, pubblicato per celebrare il 24° anniversario del celebre manga di Eiichiro Oda, sarà composto da un totale di 31 pagine e ambientato ad Alabasta.

Ricordiamo che il 1° capitolo dello spin-off è stato pubblicato nel 2018 per celebrare il 21° anniversario di One Piece, mentre il 2° ad inizio anno per festeggiare il Capitolo 1000 del manga di Oda-sensei.

One Piece: Shokugeki no Sanji e gli altri manga spin-off

Ancora, One Piece si sta arricchendo di altri manga realizzati da artisti celebri. Un altro in corso è One Piece Episode A, la trasposizione del romanzo One Piece Novel A tutta focalizzata sul personaggio di Ace scritta da Ryo Ishiyama e disegnata dal celebre Boichi. Al momento sono stati realizzati 2 capitoli e il 3° arriverà a settembre 2021 in occasione di One Piece Magazine 12.

Ancora, Boichi ha disegnato nel 2018 il rifacimento secondo il suo stile del primo scontro tra Zoro e Mihawk. Il manga, realizzato per celebrare il 22° anniversario di One Piece, si intitola Roronoa Zoro Falls Into the Sea.

Ricordiamo che la più recente pubblicazione italiana di One Piece a cura di Star Comics, la numero 98, è disponibile per l’acquisto e qui potete trovare la nostra recensione.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1018 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha)

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 982 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.