Nell’episodio finale di Moon Knight, Dèi e Mostri, abbiamo assistito alla nascita di una nuova eroina del Marvel Cinematic Universe. Dopo aver affiancanto Marc Spector (Oscar Isaac) in questa sua avventura, anche Layla e- Faouly entra nel novero dei supereroi marveliani. Se ancora non avete visto l’ultimo episodio di Moon Knight su Disney+, continuare la lettura potrebbe esser uno spoiler, se invece avete concluso la serie dedicata al Pugno di Khonshu, potreste esser interessati a scoprire la motivazione della nuova identità di Layla in Moon Knight.

ATTENZIONE: contine spoiler sull’ultimo episodio di Moon Knight

Moon Knight: spiegata la nuova identità di Layla nell’ultimo episodio della serie

Come abbiamo visto, Layla accetta di divenire l’avatar di Taweret, assumendo l’identità di Scarlet Scarab, personaggio di scarso appeal nel comparto fumettistico marveliano, ma che sembra sia stato cucito alla perfezione sulla tenace avventuriera interpretata da May Calamawy. A spiegare questa evoluzione della donna è stato Mohamed Diab, regista di Moon Knight, che durante un’intervista con Screen Rant ha dedicato un importante punto di vista su questa scelta.

Per Diab, Moon Knight è stato un momento importante del Marvel Cinematic Universe anche per la sua caratterizzazione delle atmosfere egiziane, ritratte con quanta più onestà e concretezza possibile. Forte di questa sicurezza, Diab ha voluto introdurre anche un’eroina egiziana che fosse parte di questo processo, affidando questo ruolo a Layla, lasciandosi ispirare da una persona a lui molto cara:

“Voglio raccontarvi una storia che riguarda mia figlia. Quando aveva cinque anni, mi disse che voleva stirarsi i suoi bellissimi capelli ricci. Perché? Perché aveva visto che tutte le principesse Disney aveva i capelli lisci. Oggi, assistiamo un esempio di come stiamo offrendo alle persone degli eroi con cui possano identificarsi, non solo dal Medio Oriente e dall’Asia, ma anche dall’Egitto. Tutte le persone di colore possono dire ‘Okay, sai che ti dico? Posso identificarmici. Lo sento e lo amo’. Sono davvero fiero di questo, sono orgoglioso di esser parte di questo processo e non saprò mia ringraziare a sufficienza Marvel e gli sceneggiatori e tutti coloro che fanno parte di questo progetto per aver dato vita a questo personaggio e all’intera serie”

