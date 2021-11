Moon Knight: prime immagini e trailer della serie Marvel

Il Disney+ Day è finalmente arrivato e la Disney ha regalato ai fan uno sguardo massiccio su ciò che hanno in cantiere nei prossimi anni per la loro piattaforma di streaming di punta per quanto concerne i prodotti dell’universo Disney, Marvel e Star Wars. Uno dei progetti più attesi è certamente Moon Knight e i fan sapevano che prima o poi avrebbero ottenuto qualcosa tra un poster o un filmato.

Moon Knight: trailer e curiosità sull’eroe Marvel

Effettivamente così è stato tanto che la Marvel ha condiviso le prime immagini di Moon Knight di Oscar Isaac. Quest’ultimo ha anche dichiarato, durante un’intervista con Good Morning Arizona, di essersi divertito moltissimo durante le riprese della serie anche se non è mancato un certo nervosismo:

“Ci resta un mese per concludere le riprese e mi sento come se, finora, questo potrebbe essere uno di quelle produzioni dove mi sono detto ‘ero così nervoso’, ma mi sono divertito così tanto”.

The first teaser for Marvel Studios’ ‘MOON KNIGHT’. pic.twitter.com/eWUK3HopET — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 12, 2021

Per coloro che non hanno familiarità con il personaggio, Moon Knight è in realtà Marc Spector, un ex agente della CIA che è stato quasi ucciso da un terrorista di nome Bushman ma che viene salvato dal dio della luna Khonshu. Dopo aver sconfitto Bushman diventa il Cavaliere della Luna e inizia a indossare il costume tutto bianco simbolo inequivocabile del personaggio.

L’altro elemento importante di Spector è ha diverse personalità. Infatti nella testa di Marc risiedono quattro personalità che non sono altro che variazioni di quella centrale. Oltre a Spector, la sua mente contiene Steven Grant, Jake Lockley e lo stesso Khonshu, e tutti e quattro interagiscono e a volte cooperano e altre volte si contendono il controllo. Questo è ciò che distingue l’eroe da tanti altri, ed è anche il motivo per cui Moon Knight va in luoghi in cui altri eroi non si sentono a proprio agio.

L’uscita di Moon Knight è prevista per il 2022 e sarà composta da sei episodi. Farà parte della Fase Quattro del MCU.

