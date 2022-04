In Moon Knight, l’Egitto e la sua cultura avranno una grande importanza. Come abbiamo già avuto modo di vedere nei primi due episodi della nuova serie del Marvel Cinematic Universe, la presenza della cultura egiziana e della sua mitologica sono profondamente radicate nell’impianto narrativo della serie, non solo per la presenza del museo egizio, ma per la presenza di un’iconografia che valorizza il background fumettistico del personaggio.

L’importanza dell’Egitto in Moon Knight: tra ispirazione e umorismo

A rendere importanti l’Egitto e la sua cultura in Moon Knight ha contribuito la presenza come produttore di Mohamed Diab, un merito che Aaron Morhead e Justin Benson hanno tenuto a precisare in una recente intervista con ComicBookMovie.com:

“Siamo stati davvero fortunati ad avere Mohamed come guida durante le attività quotidiane, assieme alla presenza di May (May Calamawy, l’interprete di Layla, NdR), anche lei egiziana e persona fantastica. Averli come nostre guide per l’aspetto culturale, specialmente sul piano umoristico. Oscar (Oscar Isaac, interprete di Moon Knight, NdR) è un tizio molto divertente, quindi abbiamo fatto tesoro di tutto questo. A esser onesti, è stata importante anche la relazione che si è creata con Ethan (Ethan Hawke, interprete di Arthur Harrow, NdR), che si è dimostrata di grande aiuto.”

Altra cosa ampiamente apprezzata dai due registi è la squadra di lavora messa assieme per Moon Knight:

“Un’altra cosa che ci ha davvero aiutato molto per dare vita all’umorismo della serie è stata la presenza del fratello di Oscar, Mikey, vedendoli passare molto tempo assieme, sembravano avere una di quelle speciali relazioni fraterne, fatte di piccoli momenti scherzosi, di derisioni reciproche. Non sappiamo cosa accade tra loro nel privato, ma sul set erano divertenti, e la sensazione era che avessero sempre qualcosa pronta per farci ridere. La nostra sensazione è stata che il nostro lavoro fosse di passare molto tempo con gli attori prima di arrivare sul set, per capire quali fosse le sensibilità di ciascuno, e affinarle al meglio”

L’offerta di Disney+