Morbius: ecco il primo teaser trailer ufficiale

Jared Leto, il protagonista del nuovo film Morbius, si mostra nel nuovo primo teaser trailer disponibile anche in italiano. L’attore Premio Oscar interpreta il nuovo antieroe della Marvel, il Dr. Morbius, nell’attesissimo film diretto da Daniel Espinosa.

La pellicola arriverà al cinema nell’estate di quest’anno ed è prodotta da Sony Pictures e distribuito in Italia da Warner Bros. Entertainment. Nel cast troviamo anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

La sinossi del film è la seguente:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto.

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Il film sarà ambientato nello stesso universo di Spider-Man e Venom, e, come per quest’ultimo, il protagonista è un antieroe nato sulle pagine dell’Uomo Ragno, per la precisione il numero 101 di The Amazing Spider-Man. Non si capisce ancora il collegamento con il MCU e se quest’ultimo ci sarà, stupisce però la presenza di Michael Keaton nel ruolo dell’Avvoltoio che ha già recitato in Spider-Man: Homecoming. Le origini del villain saranno chiaramente riadattate, ma la vera storia è quella di uno scienziato che in seguito ad un esperimento poco riuscito viene trasformato in un sanguinario vampiro.