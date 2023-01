Una triste notizia è da poco stata annunciata da numerosi portali americani. Annie Wersching, nota ai fan di The Last of Us per aver doppiato il personaggio di Tess, si è purtroppo spenta a soli 45 anni dopo una battaglia con il cancro durata ben due anni. L’attrice aveva recitato anche in numerose serie TV tra cui 24, Bosch, Timeless e The Vampire Diaries.

Annie Wersching è morta a 45 anni a causa del cancro

Nata a St.Louis, nel Missouri, Annie aveva iniziato la sua carriera attoriale giovanissima a soli 24 anni, recitando in Star Trek: Enterprise. La notorietà sul piccolo schermo è poi arrivata grazie al ruolo di Amelia Jaffe nella serie General Hospital. La notizia della sua morte è stata accolta con grande tristezza da Neil Druckmann, creative director del videogame The Last of Us, che su Twitter ha voluto lasciare il seguente messaggio: “Ho appena scoperto che la nostra cara amica Annie Wersching è venuta a mancare. Abbiamo perso un’incredibile artista e persona. Il mio cuore è a pezzi e i miei pensieri vanno ai suoi cari. Ecco il gofundme realizzato per la sua famiglia”.

Just found out my dear friend, Annie Wersching, passed away. We just lost a beautiful artist and human being. My heart is shattered. Thoughts are with her loved ones. There’s a go fund me set up for her family: https://t.co/dhvk6uOvZV — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

Annie aveva scoperto la sua terribile malattia nel 2020, ma ha voluto ugualmente continuare con i suoi impegni nel panorama televisivo. Tra i suoi ultimi ruoli più importanti figura quello della Regina Borg nella seconda stagione di Star Trek: Picard. Anche il regista di 24, serie in cui Annie ha vestito i panni dell’agente dell’FBI Renee Walker, ha voluto ricordare con grande ammirazione la compianta collega, definendola una grande amica e un talento eccezionale. Sui social sono stati numerosi i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia e la campagna di raccolta fondi ha già superato quota 49mila dollari in poche ore.