Nella prossima stagione di Star Trek Picard, serie dedicata all’universo di Star Trek con protagonista l’attore Patrick Stewart, vedremo comparire anche la Regina Borg, antagonista principale del film Star Trek: Primo Contatto del 1996.

Star Trek Picard ha una nuova Regina Borg

Ad interpretare la Regina Borg nella seconda stagione di Star Trek Picard sarà infatti Annie Wersching, attrice apparsa nella serie Marvel Runaways, andata in onda per tre stagioni sulla piattaforma di streaming Hulu. Non sarà affatto la prima volta che la Regina e Jean-Luc Picard si incontrano: oltre al già menzionato Star Trek: Primo Contatto, in cui veniva interpretata da Alice Krige, e alla presenza degli stessi alieni Borg nella prima stagione della nuova serie su Star Trek, la Regina Borg è apparsa successivamente anche in Star Trek: Voyager, dove il suo ruolo venne affidato a Susanna Thompson.

La Regina non sarà l’unico personaggio classico dell’universo di Star Trek ad apparire nella nuova stagione della serie sul comandante Picard: vedremo tornare anche Q/John de Lancie, insieme ad altri attori visti nella prima stagione, come Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner.

La prima stagione di Star Trek Picard è andata in onda nel 2020 in 10 episodi trasmessi dall’allora CBS All Access, rinominata poi Paramount+. Lo stesso numero di episodi comporrà la seconda stagione, di cui però non si conosce ancora la data di uscita precisa, se non che uscirà nel 2022 su Paramount+. Inoltre, è già stata confermata una terza stagione per Star Trek Picard. Chissà che in occasione del prossimo Star Trek Day non verranno svelati ulteriori dettagli al riguardo.

La prima stagione di Star Trek Picard è disponibile in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati. I creatori della serie sono Akiva Goldsman, Kirsten Beyer e Michael Chabon. I tre, insieme allo stesso Patrick Stewart, sono anche tra i produttori della prossima stagione, mentre gli showrunner saranno Akiva Goldsman e Terry Matalas.