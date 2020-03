Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge – il trailer del film animato

Con Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, il celebre franchise di videogiochi picchiaduro, viene trasposto in un film animato prodotto da Warner Bros. Animation in collaborazione con NeatherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment.

Il film uscirà negli USA il prossimo 12 aprile sulle piattaforme streaming a noleggio e in vendita mentre in Blu-ray e DVD sarà disponibile il 28 sempre dello stesso mese. Per il momento non è prevista una data di uscita italiana. Eccovi il trailer:

Anche se non è stata fornita ancora una sinossi ufficiale dal trailer sembrerebbe che la trama del film ovviamente ruoti intorno al mortale torneo di arti marziali Mortal Kombat.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge vedeEthan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis) alla regia mentre la sceneggiatura è di Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! vs. Teen Titans), con la consulenza creativa di Ed Boon dei NeatherRealm Studios. Fra il cast di doppiatori originali: Patrick Seitz (Scorpion), Jordan Rodrigues (Liu Kang), Joel McHale (Johnny Cage), Jennifer Carpenter (Sonya Blade), Steve Blum ( Sub-Zero), David B. Mitchell (Raiden), Kevin Michael Richardson (Goro), Grey Griffin (Kitana), Artt Butler (Shang Tsung), Darin De Paul (Quan Chi) e Atkin Downes (Kano).

Mortal Kombat è una serie di videogiochi picchiaduro a incontri creata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias per Midway Games dal 2011 i videogiochi sono sviluppati dal NetherRealm Studios dello stesso Boon. Il marchio è attualmente di proprietà della Warner Bros. L’ultimo titolo uscito della saga è Mortal Kombat 11 (2019), terzo capitolo del reboot della saga iniziato con Mortal Kombat del 2011. Da sempre rivelate di Street Fighter, Mortal Kombat è noto soprattutto per le ambientazioni spiccatamente fantasy e per la brutalità e la violenza del suo gameplay. Altra caratteristica dei primi capitoli era l’utilizzo di modelli poligonali animati tramite motion capture.