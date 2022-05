Qualche mese fa, Storm Collectibles ha annunciato una nuova linea di action figure ispirate a Mortal Kombat 11 in scala 1:6 (30 cm). Le prime due action figure a inaugurare la linea sono Scorpion e Sub-Zero.

Le due figure realizzate in PVC con gli abiti ninja in tessuto, saranno ampiamente snodate e dotate di un’ampia gamma di accessori per replicare le letali armi che Scorpion e Sub-Zero che utilizzano nel torneo mortale.

Mortal Kombat: Scorpion e Sub-Zero 1:6 Storm Collectibles

Scorpion

Nella confezione oltre alla figure di Scorpion troveremo anche diversi extra, tra cui:

Quattro paia di mani

Due spade

Due foderi per le spade

Un’effetto di fuoco

Un Kunai con catena

Sub-Zero

Sub-Zero sarà dotato di:

Quattro paia di mani

Un’ascia di ghiaccio

Due effetti di ghiaccio

Una testa di teschio di ghiaccio

Quattro Kunai

Mortal Kombat 11, è il seguito diretto di Mortal Kombat X. Dopo la sconfitta di Shinnok per mano di Cassie Cage, Raiden è diventato malvagio nel tentativo di ripristinare il Jinsei corrotto da Shinnok. Il Dio del fuoco Liu Kang, il nuovo custode del tempo e protettore di Earthrealm, cerca di proteggere il futuro che immagina e per farlo, è costretto ad avvalersi dell’aiuto di alcuni improbabili alleati e nemici familiari. I giocatori dovranno decidere di chi possono fidarsi e chi devono sconfiggere con il destino in gioco.

Purtroppo queste action figure sono molto difficili da trovare sul mercato Italiano, per tale motivo vi possiamo consigliare di ordinarle direttamente sul sito dell’azienda o da qualche vostro rivenditore di fiducia che tratta questo tipo di prodotti. L’uscita nei negozi delle figure di Scorpion è fissata per il terzo quadrimestre del 2022, mentre Sub-Zero è previsto per il quarto quadrimestre del 2022 al prezzo di 235.00 dollari ciascuna.

Se quest’articolo vi è piaciuto e cerchi altri prodotti dedicati a Mortal Kombat ecco un link che potrebbe fare al caso vostro.