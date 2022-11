L’intero fandom dei Power Rangers è a lutto dopo la triste notizia della scomparsa di Jason David Frank, morto a soli 49 anni in Texas. Le dinamiche attorno alla sua scomparsa sono ancora da chiarire, ma si parla a più riprese di suicidio. L’attore era entrato in una spirale depressiva nell’ultimo periodo nonostante fosse amato da milioni di fan in tutto il mondo e continuasse a partecipare a diverse convention.

Morto a 49 anni Jason David Frank

Nato nel 1973, Jason David Frank divenne una vera e propria icona per le generazioni più giovani grazie al ruolo di Tommy Oliver nella serie live action degli anni ’90 Mighty Morphin Power Rangers, un successo mediatico anche in Italia. Il suo personaggio debuttò nella prima serie e, nonostante fosse stato originariamente scritturato per soli 14 episodi, divenne un regular anche in quelle successive. L’attore vestì infatti i panni del White Ranger nella seconda e terza stagione per poi rivestire il ruolo di Red Zeo Ranger in Power Rangers Zeo, serie trasmessa nel 1996, e di Red Turbo Ranger nella serie e film Power Rangers Turbo. Jason si ritirò per alcuni dal franchise per poi tornare in pompa magna nei panni di Black Dino Ranger in Power rangers Dino Thunder del 2004.

All of Ranger Nation is deeply saddened by the loss of Jason David Frank. JDF brought countless smiles to fans over the years and will be greatly missed. May the Power protect him, always. — POWER⚡️RANGERS (@PowerRangers) November 20, 2022

Oltre alla fama nel mondo dei Power Rangers, Jason David Frank è stato un grande appassionato di arti marziali, raggiungendo la cintura nera ottavo dan nello Shotokan Karate. Prima della sua scomparsa era in lavorazione un progetto realizzato con Kickstarter dal titolo Legend of the White Dragon, film post apocalittico nei costumi dei Power Rangers che avrebbe dovuto vederlo protagonista. L’uscita era prevista per il 2023, ma potrebbe slittare a seguito dell’accaduto.

La notizia della sua scomparsa è stata data dal coach e amico Mike Bronzoulis che ha invitato i fan a rispettare la privacy della famiglia e dei cari. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte delle sue co-star, attori e fan che hanno voluto ringraziarlo per l’immenso impatto culturale avuto nel suo ruolo all’interno del franchise dei Power Rangers. Ruolo che gli è valso l’affetto e la stima di milioni e milioni di persone che non lo dimenticheranno mai.