MS Edizioni: le novità disponibili in negozio

Anche il mercato dei giochi da tavolo è ripartito dopo la quarantena, in particolare in questo articolo vedremo le novità che MS Edizioni ha in serbo per tutti gli appassionati e che saranno disponibili, a partire da oggi, in tutti i negozi specializzati.

Misteri D’oriente Vol.2

Età suggerita: dagli 8 anni in su

Prezzo di vendita consigliato: € 14,90

Misteri D’oriente e una delle collane più apprezzate del genere “libro-game” e ritorna in una veste totalmente rinnovata a ben 33 anni dalla sua prima edizione italiana: ogni avventura, infatti, è stata riveduta, corretta e riempita con parti nuove di zecca; inoltre, ogni libro può essere letto singolarmente, senza perdersi nulla delle avventure di Prete Gianni.

“Il Prete Gianni è un personaggio ai confni tra la storia e la leggenda e si lancerà in una folle avventura verso la fonte della vita e della felicità eterna: la mitica Shangri-La, una città perduta tra le trame del tempo della quale solo pochi individui conoscono l’esatta posizione. In questo libro il protagonista sei tu. Tombe maledette nascoste dalle sabbie roventi, pericoli sconosciuti e immense ricchezze, la confusione del mercato di Tebe e la calma bellezza delle acque del Nilo… Ecco lo scenario di un’avventura vissuta nell’Antico Egitto, sullo sfondo del conflitto tra gli antichi dei e il culto di Aton, dove sarai alla ricerca di Antarsis, il grande sacerdote di Osiride che sembra conoscere la posizione esatta di Shangri-La!”

Root: Il gioco di ruolo

Età suggerita: dai 14 anni in su

Prezzo di vendita consigliato: € 7,90

Root: Il gioco di ruolo si presenta come la versione GDR del pluripremiato gioco da tavolo Root: un Gioco di Potere e Giustizia nei Boschi, ideato da Patrick Leder e Cole Wehrle e illustrato da Kyle Ferrin. Questo “Quickstart” contiene tutto il necessario per poter iniziare a giocare, comprensivo di un’introduzione al mondo di gioco, le regole per la creazione, le nuove meccaniche e tanto altro ancora.

“In Root: Il Gioco di Ruolo vestirete panni dei Vagabondi, che si troveranno coinvolti nelle trame e nelle battaglie per il controllo dei Boschi, tra il Marchesato della Marchesa de Gattis e la Dinastia delle Aquile. Questo Quickstart vi assicurerà tantissime ore di gioco e vi darà un assaggio di quello che vi attende fra le radure, le foreste e una lotta tra le fazioni che non conosce confini.”

Sherlock Far West

Età suggerita: dai 10 anni in su

Prezzo di vendita consigliato: € 7,90

Sherlock Far West si propone come un nuovo modo di giocare, risolvendo un caso misterioso vivendo le emozioni di un giallo poliziesco, ma nel selvaggio West. Le avventure disponibili saranno tre: La Miniera Maledetta, Patto Col Diavolo e Duello All’alba e potranno essere giocati sia da soli, che in compagnia, analizzando gli indizi, seguendo l’istinto e aguzzando l’ingegno per risolvere il mistero.

“La Miniera Maledetta Una serie di incidenti stanno minacciando di porre fine agli scavi minerari di Tornado Town. C’è qualcuno dietro a questi incidenti? Come ha agito? Qual è il movente? Segui gli indizi con la tua squadra di investigatori per rispondere a queste e a tante altre domande. Riuscirete a risolvere il mistero della Miniera Maledetta? Patto Col Diavolo Le tombe di una città del Far West sono state profanate. Chi è stato? Come ha agito? Qual è il movente? Segui gli indizi con la tua squadra di investigatori per rispondere a queste e a tante altre domande. Riuscirete a risolvere il macabro mistero di Tornado Town? Duello All’Alba Un duello all’alba ha avuto un epilogo inaspettato. Chi è stato?

Come ha agito? Qual è il movente? Segui gli indizi con la tua

squadra di investigatori per rispondere a queste e a tante altre

domande. Riuscirete a risolvere il nuovo mistero di Tornado Town?”

Sierra West

Età suggerita: dai 14 anni in su

Prezzo di vendita consigliato: € 49,90

In Sierra West avremo modo di prendere il controllo di alcuni pionieri in cerca di fortuna attraverso la Sierra Nevada: la terra che diventerà poi la moderna California. Il tutto in un gioco composto da mazzi e componenti che ci permetteranno creare la migliore strategia per poter oltrepassare la catena montuosa e arrivare sani e salvi alla destinazione.