L’episodio finale di Ms. Marvel, No Normal, ha lasciato gli spettatori delle avventure della giovane Kamala Khan (Iman Vellani) con diversi interrogativi aperti in merito al futuro dell’eroina di Jersey City. Domande che, ovviamente, rappresentano potenziali nuovi argomenti per l’avvenire anche del Marvel Cinematic Universe, che proprio dall’ultimo episodio di Ms. Marvel potrebbe trarre importanti evoluzioni narrative che condurranno a eccellenti ingressi di nomi importanti del Marvel Universe fumettistico. Non solo nuovi volti, ma anche il ritorno di personaggi già noti, uno in particolare che parrebbe spingersi a chiedere se in Ms. Marvel sia stata introdotta la Zona Negativa.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler sull’ultimo episodio di Ms. Marvel

L’ultimo episodio di Ms Marvel potrebbe avere introdotto la Zona Negativa nel Marvel Cinematic Universe

Se non avete ancora ultimato la visione della serie di Ms. Marvel, forse dovreste rimandare la lettura di quanto segue, visto che saranno presenti spoiler su No Normal. Episodio che in questi giorni è stato al centro di speculazioni sull’arrivo dei mutanti, considerato il preciso cenno al concetto di ‘mutazione’, ma che nella sua scena post credit potrebbe avere segnato un altro punto a favore dell’arrivo di un’altra attesa supersquadra marveliana.

Nella scena dopo i titoli di coda, infatti, assistiamo a un evento incredibile: Kamala, dopo avere accettato il proprio ruolo di eroina di Jersey City (con tanto di accettazione da parte della famiglia), viene trasportato dai suoi bracciali in un luogo ignoto, facendo comparire al suo posto nientemeno che la sua eroina, Carol Danvers (Brie Larson). Che i due personaggi fossero legati si era capito non solo per la venerazione che Kamala nutre verso Captain Marvel, ma anche per la già confermata presenza delle due eroine in The Marvels, uno dei prossimi film del Marvel Cineamtic Universe. Non viene ovviamente chiarito dove Kamala sia stata inviata, ma i fan dei fumetti Marvel potrebbero ricordare una simile meccanica nelle storie del primo Capitan Marvel, il Kree Mar-Vell.

Nei fumetti di Mar-Vell, infatti, l’eroe per un certo periodo non era stabilmente nel nostro universo, ma si sostituiva al sidekick per eccellenza del Marvel Universe, Rick Jones. Tramite l’utilizzo di due bracciali, le Nega-bande, i due personaggi poteva sostituirsi l’un l’altro, visto che non potevano coesistere nello stesso spazio e nello stesso tempo. Se Rick era sulla Terra, Mar-Vell era confinato nella Zona Negativa, da cui poteva uscire solamente per poche ore sostituendosi a Rick Jones. Difficile non vedere in questo elemento del mito del primo Captain Marvel fumettistico l’ispirazione per questa scena finale di Ms. Marvel.

Pur nell’evenienza si tratti di una mera ispirazione, viene da chiedersi se questo momento non stia introducendo una delle tante dimensioni del Marvel Universe che potrebbe trovare posto nel nuovo multiverso del Marvel Cineamtic Universe. La Zona Negativa è una parte importante del canone fumettistico marveliano, reso centrale anche in saghe come Civil War, ma che ha un forte legame con una delle più amate famiglie della Casa delle Idee: I Fantastici Quattro.

È proprio in Fantastic Four #51 (1966), che Reed Richards, alias Mr Fantastic, scopre la Zona Negativa, un universo creato essenzialmente di anti-materia, apparentemente una landa desolata e inospitale, ma che nel corso degli anni si rivelerà patria di diversi villain marveliani, come Blastaar e Annihilus. Se prendessimo per buona la volontà di Feige e dei Marvel Studios di introdurre la Zona Negativa con questa scena post credit di Ms. Marvel, possiamo ipotizzare che il futuro The Marvels potrebbe spingere Carol Danvers ad andare in soccorso di Kamala, relegata nella Zona Negativa e magari alle prese proprio con Annihilus. Non trascurando che la presenza nel Marvel Cinematic Universe di un altro elemento profondamente legato al mito dei Fantastici Quattro nei comics potrebbe rappresentare l’ennesimo passo verso l’arrivo della famiglia Richards, ad oggi visto come il culmine della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

