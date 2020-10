Ms. Marvel – Iman Vellani sarà Kamala Khan

Deadline riporta che i Marvel Studios avrebbero scelto la giovane attrice Iman Vellani per il ruolo di Kamala Khan nella serie TV Ms. Marvel, che dovrebbe debuttare su Disney+ ma i cui lavori sono attualmente fermi a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus che non ha permesso l’inizio delle riprese programmato per agosto.

La scelta è ricaduta su una giovanissima attrice che attualmente non avrebbe nessuna esperienza importante. Marvel Studios e Disney+ non hanno confermato ufficialmente il casting.

Ms. Marvel – il personaggio

Kamala Khan (Ms. Marvel) è stata creata da Creata da Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson, Adrian Alphona e Jamie McKelvie, Kamala Khan ha debuttato nel 2013 ed è il primo supereroe musulmano della Marvel. Di origini pakistane Kamala abita in New Jersey e ottiene i suoi poteri polimorfici (può modificare le dimensioni del suo corpo a piacimento) dopo che Freccia Nera, leader degli Inumani, diffonde le Nebbie Terrigene nell’atmosfera terrestre per combattere i mutanti: il mutageno riversato sul pianeta dal re silente ha il potere di risvegliare i geni inumani presenti in alcuni individui, così come accade alla giovane pakistana americana di Jersey City, appassionata di fumetti e videogiochi, che fino a quel momento aveva solo dovuto impegnarsi nel tenere le fila della propria vita da adolescente, tra scuola, famiglia e prime cotte.

Recentemente il personaggio è stato protagonista del videogioco Marvel’s Avengers.

Ms. Marvel – la serie tv

Ms. Marvel sarà scritta da Bisha K. Ali mentre i registi saranno Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. La serie attualmente non ha una data di uscita.

L’annuncio del casting di Kamala Khan è l’ultimo di una serie di notizie riguardanti le produzioni originali Marvel che approderanno su Disney+. La scorsa settimana è stato annunciato che Tatiana Maslany (Orphan Black)sarà She-Hulk e Samuel L. Jackson riprenderà i panni di Nick Fury per una serie Disney+ dopo i numerosi cammei, più o meno lunghi, nel Marvel Cinematic Universe.