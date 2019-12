Mulan: pubblicato il trailer ufficiale del nuovo live-action Disney

Mulan, il live action del celebre film d’animazione Disney del 1998, uscirà il 26 marzo 2020 nelle sale cinematografiche italiane. Per l’occasione la Walt Disney Pictures ha diffuso un nuovo trailer in cui vengono mostrate le intenzioni della regista Niki Caro, ovvero di rendere il film molto più epico e serioso rispetto al film originale.

La storia riprenderà quella classica, sebbene vi saranno delle notevoli differenze: il tema centrale è sempre l’invasione della Cina che porta l’imperatore a creare un esercito reclutando un uomo per ogni famiglia. Tra i soldati, però, compare anche Hua Mulan (Liu Yifei), la figlia primogenita di un anziano e valoroso guerriero, che finge di essere un uomo per prendere il posto del padre impossibilitato fisicamente a combattere. Nel corso della guerra, la guerriera viene messa alla prova ad ogni passo, e deve sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale. È un epico viaggio che la trasformerà in una guerriera rispettata dalla nazione e da suo padre.

Nonostante le tematiche siano identiche a quelle narrate nel film d’animazione, il nuovo Mulan vedrà un’epicità e una drammaticità più spiccate oltre alla presenza di Mushu, il celebre spiritello degli avi della famiglia Fa con le sembianze di un piccolo drago rosso, nonché migliore amico di Mulan, sotto forma di fenice rossa. In ogni caso il nuovo film di Mulan si aggiunge ad una lunga sfilza di film d’animazione riadattati in live-action in cui spiccano i recenti Dumbo, Aladdin e Il re Leone.

Non ci resta che attendere ulteriori trailer e soprattutto l’uscita ufficiale del film. Le aspettative sono molto alte anche a causa dell’enorme budget a disposizione per la produzione: circa 300 milioni di dollari. Si tratta di una cifra molto vicina a quanto speso per Avengers: Infinity War (316 milioni di dollari) e superiore anche a film come il primo Avengers (220 milioni di dollari) o Captain Marvel (152 milioni di dollari).