Munchkin: ecco le nuove uscite di inizio 2020

Il 2020 promette di partire alla grande per gli amanti del gioco di carte più demenziale e caciarone di sempre.

Steve Jackson Games ha appena annunciato che nell’arco dei primi due mesi dell’anno a venire rilascerà ben quattro nuove espansioni per Munchkin, il gioco di carte più caciarone, divertente e cattivo di sempre!

Per Gennaio vedremo arrivare sugli scaffali dei negozi Munchkin Pathfinder 3: Odd Ventures e Munchkin Zombies: Grave Mistakes



Il primo sarà un’aggiunta dedicata a Munchkin Pathfinder, che porterà sul tavolo 16 nuove carte standard e 20 carte Dungeons. Le carte saranno ispirate ad alcuni degli Adventure Paths più famosi del gdr targato Paizo. Il prezzo di vendita al pubblico sarà di 14,95$



Munchkin Zombies: Grave Mistakes aggiungerà invece 30 nuove carte al gioco base Munchkin Zombies,.Qui troveremo nuovi esseri viventi da affrontare , nuovi tesori e una nuova carta potere: l’Orda Zombie. questa mini-espansione verrà venduta ad un prezzo di 9,95$.

A Febbraio vedremo arrivare altri due prodotti. Nello specifico stiamo parlando di Munchkin Warhammer Age of Sigmar: Death and Destruction e Munchkin Cthulhu: Sanity Check.



Munchkin Warhammer Age of Sigmar: Death and Destruction, un ovvio riferimento al wargame targato Games Workshop, vedrà in azione cannibali della Corte dei Mangiacarne (traduzione non ufficiale), normalmente impegnati ad assaggiarsi a vicenda, trovare un comune accordo sul nuovo menù del giorno: i giocatori! Come da sempre Munchkin ci ha insegnato le cose avranno un tono altamente demenziale e avremo modo di giocare carte come Alito Pestilenziale o Unghie Incarnite. E, in pieno stile Munchkin, c’è solo una via d’uscita: ucciderli prima tu. E prendere tutte le loro cose!

Questa nuova espansione conterà ben 112 carte mai viste prima e verrà messa in commercio ad un prezzo consigliato di 19,95$.

Munchkin Cthulhu: Sanity Check, sarà invece una mini-espansione dedicata a Munchkin Cthulhu. Qui troveremo, una confezione in cartoncino, 30 nuove carte che andranno ad ampliare il pacchetto base (costituito da 168 carte) che, stando alla casa produttrice, prometto di mettere, ulteriormente, alla prova la sanità mentale nostra e dei nostri personaggi cartacei!

Questa nuova mini-aggiunta sarà immessa sul mercato ad un prezzo di vendita al pubblico consigliato di 9,95$.