My Hero Academia 5: anticipazioni dell’episodio 9

Attraverso le pagine del numero 24 di Weekly Shonen Jump, Shueisha ha pubblicato le anticipazioni dell’episodio 9 di My Hero Academia 5 (recuperate su Amazon l’ultimo volumetto uscito in Italia), ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, che vanno rispettivamente in onda in Giappone e in Italia su Crunchyroll il 22 maggio.

L’episodio 9, 97° se consideriamo il progressivo delle precedenti stagioni, si intitola “La vittoria andrà a chi farà la prima mossa”.

Ecco la sinossi diffusa online su Twitter dall’utente @Atsushi101X:

“La Classe A e la Classe B conservano una vittoria, una sconfitta e un pareggio a testa, quindi chi perderà il prossimo round perderà l’intero addestramento. Il quarto round comincia ad alta tensione con gli schieramenti così composti: la Classe A con Bakugo, Jirou, Sero e Satou contro la Classe B che si difende e attacca con Tokage, Hando, Awase e Kamakiri. Come prevedibile, il centro dell’attenzione e il risultato di questo match saranno…!“

My Hero Academia 5 – l’anime

La quinta stagione di My Hero Academia ha avuto inizio il 27 marzo 2021 e si comporrà di 25 episodi totali. In Italia è visibile in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Cruncyroll.

In merito allo staff, Kenji Nagasaki è il responsabile di produzione presso studio BONES e Masahiro Mukai è il regista. Yousuke Kuroda è alla sceneggiatura, Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima si occupano del character design e Yuki Hayashi alle musiche.

La opening è intitolata No.1 ed è eseguita dalla band DISH. La ending, invece, è cantata dalla band The Peggies col pezzo Ashiato (Impronte).

My Hero Academia

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo i dettagli!

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 27 volumi.

Per chi non conoscesse la serie, eccovi una breve sinossi della serie: