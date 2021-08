My Hero Academia 5: nuova data d’uscita per l’episodio 19

La messa in onda del prossimo episodio di My Hero Academia 5, slitta a causa della copertura televisiva dei Giochi Olimpici di Tokyo. Questo significa che l’episodio 19 della stagione 5 e il 107 della serie in generale, non verrà trasmesso sabato 7 agosto, bensì una settimana dopo, sabato 14 agosto.

Il 7 agosto, comunque, sul canale YouTube ufficiale di Toho Animation alle 17:30, verrà trasmesso uno speciale per festeggiare l’uscita del film World Heroes’ Mission nonché il raggiungimento del climax dell’arco narrativo sull’Agenzia di Endeavor. Vi ricordiamo inoltre che il 19 luglio alle 6:30 p.m. orario giapponese (5:30 a.m. del 20 luglio) avrà luogo un evento speciale, chiamato World Fan Meeting attraverso il canale ufficiale YouTube di TOHO.

My Hero Academia 5: la quinta stagione

Il primo episodio di My Hero Academia 5 ha debuttato il 27 marzo 2021 e in Italia viene diffusa da Crunchyroll in streaming contemporaneamente alla messa in onda in Giappone. La prima parte della serie ha adattato l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, e dal 26 giugno 2021 ha avuto inizio l’adattamento della seconda parte che narra gli eventi del tirocinio sul campo di Izuku Midoriya, Bakugo Katsuki e Todoroki Shoto presso l’agenzia di Endeavor.

Le quattro stagioni precedenti sono state anche trasmesse da Mediaset doppiate in Italiano.

Il 6 agosto uscirà nelle sale giapponesi il terzo film del franchise, My Hero Academia: World Heroes’ Mission che racconterà una storia completamente originale che si pone cronologicamente rispetto al manga all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (volume 26 del manga). Gli altri due film sono: My Hero Academia Two Heroes e My Hero Academia HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit.

Per quanto riguarda il manga di My Hero Academia (Boku no Hero Academia) è scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. In Italia il manga, insieme allo spin-off My Hero Academia: Vigilante, è pubblicato dalla Star Comics (acquistatelo su Amazon!).