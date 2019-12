My Hero Academia: Banpresto World Figure Colosseum 2019

Dai primi di Dicembre è ricominciato il contest più famoso proposto da Banpresto, il BWFC, che vede contrapporsi a forza di voti i gli artisti e le figure da loro create. Da quest’anno, per la prima volta, troviamo tre categorie differenti: Dragon Ball, One Piece e la nuova My Hero Academia.

Watanabe x Ren – Deku

E’ il protagonista principale della serie My Hero Academia, ha ottenuto il potere del One for All direttamente dall’Hero Number One, All Might. E’ ancora molto inesperto ma i suoi progressi sono notevoli e stupiscono sempre All Might che gli fa costantemente da mentore. La statua lo ritrae in una posa da battaglia mentre digrigna i denti, pronto a scatenare uno dei suoi potenti attacchi.

Seeing Kai – Todoroki

E’ uno dei co-protagonisti e figlio dell’Hero Number Two, Endeavor. Possiede sia il quirk della madre che del padre potendo dominare in maniera naturale sia gli elementi del ghiaccio che quelli del fuoco. Il suo nome infatti è composto da due ideogrammi che significano “ardente” e “gelido”.

Shintaro Takahashi – Bakugo

Bakugo è l’amico / nemico di Deku, in costante rivalità con il protagonista è un personaggio pieno di se e del suo potere, in grado di generare potenti esplosioni dai palmi delle mani. La statua evidenzia questa particolarità mostrando molto bene le mani con l’energia che sta per scaturire prima dell’esplosione. Il suo particolarissimo costume da Hero ha dei bracciali che ricordano la forma di una bomba a mano.

Kengo – All Might

Il Giapponese Kengo, vincitore di alcune edizioni passate, si è cimentato addirittura con il personaggio più forte della serie, L’eroe più forte di tutti, All Might. Il potere di All Might è One for All che ha ricevuto a sua volta da un altro Hero. E’ il mentore di Deku. All Might è rappresentato in piedi con il pugno sollevato in segno di vittoria e un mega sorriso stampato in faccia.