Mediaset sta già pensando al suo palinsesto estivo, che va dal 29 maggio al 3 settembre, e lo sta facendo alla grande. Infatti My Hero Academia Stagione 5, adattamento del manga My Hero Academia di Kohei Horikoshi, arriverà doppiata in italiano in prima serata ogni mercoledì su Italia 2 dalle 21.10 alle 23:10, con la consueta replica il giovedì in seconda serata!

My Hero Academia 5: la quinta stagione

Il primo episodio di My Hero Academia 5 ha debuttato il 27 marzo 2021 e in Italia è stata diffusa da Crunchyroll in streaming contemporaneamente alla messa in onda in Giappone.

La prima parte della serie ha adattato l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, e dal 26 giugno 2021 ha avuto inizio l’adattamento della seconda parte che narra gli eventi del tirocinio sul campo di Izuku Midoriya, Bakugo Katsuki e Todoroki Shoto presso l’agenzia di Endeavor.

A proposito del franchise

L’anime di My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021.

Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (i primi due usciti sempre per Dynit). Il 6 agosto è uscito nelle sale giapponesi il terzo film del franchise, My Hero Academia: World Heroes’ Mission che racconta una storia completamente originale che si pone cronologicamente rispetto al manga all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (volume 26 del manga).

Per quanto riguarda il manga è scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. In Italia il manga, insieme allo spin-off My Hero Academia: Vigilante, è pubblicato dalla Star Comics (acquistatelo su Amazon!).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: