Naomi – il primo trailer rivela l’ascesa di una nuova eroina DC

The CW ha diffuso recentemente il primo trailer di Naomi, una nuova serie televisiva drammatica basata sull’omonima serie di fumetti creata da Brian Michael Bendis. La serie seguirà le avventure di Naomi McDuffie (Kaci Walfall), una ragazza con i piedi per terra che gestisce un popolare fansite su Superman. Quando un incidente che coinvolge L’Uomo d’Acciaio scuote la sua piccola città natale del Pacifico nord-occidentale, Naomi farà una scoperta scioccante su se stessa.

Naomi è stata introdotta per la prima volta nei fumetti in Naomi: Season One del 2019 ed è diventata parte della Young Justice alla fine del suo arco narrativo. L’enorme popolarità del personaggio tra i fan ha spinto The CW a creare una serie a lei dedicata.

Naomi – il primo trailer

Di recente è stato rilasciato il primo trailer della serie. Guardalo qui:

Naomi – la sinossi

Ecco la sinossi ufficiale della serie: