Napoli Comicon 2023 Cinema e Serie TV: ecco il programma completo con anteprime, proiezioni e ospiti. Da segnalare il contenuto inedito in anteprima mondiale di Fast X, il decimo film della saga Fast & Furious, che ha consacrato Vin Diesel nei panni di Dom Toretto, altra anteprima assoluta da segnalare è quella di 15 minuti dell’attesissimo film The First Slam Dunk, tratto dal manga di Takehiko Inoue. Per quanto riguarda le serie TV invece i The Jackal presenteranno in anteprima Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget la loro nuova serie pre Prime Video. Per i suoi primi cinquant’anni I 3 dell’Operazione Drago sarà presentato in anteprima in versione restaurata mentre per i vent’anni di Kill Bill vol. 1 sarà ospite Tetsuro Shimaguchi, coreografo della scena degli 88 Folli. Per i più giovani l’evento dedicato alla serie animata Dragonero I paladini.

Napoli Comicon 2023 Cinema e Serie TV: anteprime, proiezioni e ospiti

Fast X

In anteprima mondiale, grazie alla collaborazione con Universal Pictures Italia, arriva al Napoli Comicon 2023 venerdì 28 aprile alle 15.15 al Teatro Mediterraneo – Auditorium Fast X con la proiezione di un contenuto inedito del film. Il decimo film della saga di Fast & Furious lancia i capitoli finali di uno dei franchise globali più leggendari e popolari del cinema, giunto alla sua terza decade ma che continua ad ottenere grande consenso. Un evento per celebrare quello che si preannuncia come il più pirotecnico film di una corsa fatta un quarto di miglio alla volta. 22 anni a tavoletta che ripercorreremo sul palco con ospiti speciali tra cui il celebre DJ di Radio 101 Fabio de Vivo.

Optimus Prime Voce Ufficiale di Napoli Comicon 2023

In attesa dell’arrivo al cinema di Transformers – Il Risveglio previsto a giugno 2023, Optimus Prime, il leader degli Autobot di Transformers, prenderà il controllo degli altoparlanti della Mostra d’Oltremare per tutta la durata del festival e si occuperà di comunicare al pubblico gli annunci più importanti.

The First Slam Dunk

Arriverà nei cinema in lingua originale sottotitolato il 10 maggio e doppiato in italiano dall’11 al 17 maggio, distribuito da Anime Factory (etichetta di Plaion Pictures), ma The First Slam Dunk prima sbarcherà a Napoli Comicon 2023 lunedì 1 maggio, ore 11:30, Teatro Mediterraneo – Sala Auditorium con un’anteprima di 15 minuti. Il film attesissimo, scritto e diretto dal mangaka Takehiko Inoue, è ispirato dal manga Slam Dunk che ha venduto oltre 170 milioni di copie in tutto il mondo. L’anteprima sarà introdotta da un talk con CavernadiPlatone, Sommobuta e in presenza di un ospite speciale: il campione di basket Linton Johnson.

Pesci piccoli – Un’agenzia. molte idee. poco budget

S’intitola Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget la prima serie comedy di The Jackal le cui inedite immagini saranno presentate in anteprima assoluta a COMICON Napoli nel corso di un esclusivo e divertente incontro venerdì 28, ore 16.30, Teatro Mediterraneo – Auditorium durante il quale i The Jackal racconteranno curiosità e aneddoti legati a questo atteso progetto, da loro ideato e prodotto. Protagonisti di questo grande evento, Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e il regista della serie Francesco Ebbasta. Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dall’8 giugno.

Shake

Jason Premphe, Giulia Fazzini, Giada Di Palma, Alessandra Cannavà, protagonisti di Shake, la nuova serie che ha da pochissimo debuttato su RaiPlay, saranno a COMICON per incontrare il pubblico e introdurre il primo episodio, grazie al supporto di RaiPlay, Lucky Red e Rai Fiction, domenica 30 aprile, ore 15:30, Teatro Mediterraneo – Sala Italia. Diretta da Giulia Gandini, Shake è una serie basata sull’Otello di Shakespeare, dove personaggi come Otello, Desdemona, Iago sono ragazzi di oggi, sedicenni e diciassettenni della Roma odierna alle prese con l’identità che cambia e con la perdita dell’innocenza.

Terrifier 2

Il ritorno di Art the Clown, maschera assassina arrivata alla sua terza vita (Art è nato cinematograficamente nel film antologico All Hallows’ Eve) e che – visto il successo – è destinata a camminare ancora per un po’ sulla Terra prima di tornare all’Inferno. 250.000 dollari di budget, 15 milioni d’incasso, Terrifier 2 arriva in Italia distribuito da Midnight Factory (etichetta di Plaion Pictures) e in anteprima a Napoli Comicon 2023 domenica 30 aprile, ore 16:00, Teatro Mediterraneo – Auditorium (anteprima vietata ai minori di 18 anni). A introdurre il film Manlio Gomarasca, fondatore di Nocturno in compagnia di Federico Zampaglione e Slim Dogs!

Unicorn Wars

Arriva a Napoli Comicon 2023 lunedì 1 maggio, ore 14:00, Teatro Mediterraneo – Sala Italia (anteprima vietata ai minori di 18 anni) in anteprima assoluta italiana l’originale film animato Unicorn Wars diretto dal pluripremiato regista e fumettista Alberto Vazquez. Acclamato dalla critica per il suo carattere iconoclasta e scorretto, il film – adatto a un pubblico adulto – ha vinto diversi premi fra i quali il Premio Goya, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo, come Miglior film di animazione del 2022. Unicorn Wars è la storia di due icone tra le più amate dell’infanzia, qui stravolte nella loro immagine innocente e rappresentate con caratteristiche – tra film bellico e toni splatter – assai diverse dal consueto: gli orsacchiotti e gli unicorni. A introdurre il film, gli Slim Dogs.

Dragonero I Paladini

Dragonero I Paladini, la serie animata tratta dal fumetto creato da Luca Enoch e Stefano Vietti e pubblicato da Sergio Bonelli Editore, una coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV, arriva a Napoli Comicon 2023 venerdì 28 aprile, ore 10.30, Teatro Mediterraneo – Sala Italia con un evento attesissimo che celebra lo storico esordio di Bonelli nel settore dell’animazione. Saranno presentati due episodi e contenuti inediti della serie animata. A introdurre la proiezione ci saranno Luca Enoch, creatore insieme a Stefano Vietti del mondo di Dragonero, Vincenzo Sarno, produttore esecutivo della serie e Responsabile dell’Ufficio Sviluppo di Sergio Bonelli Editore, e Sonia Farnesi, Produttore Rai.

Comicon Napoli Dragonero

Lynch/Oz

Cosa c’entra Il mago di Oz con David Lynch? Praticamente tutto. Il mondo onirico-cinematografico del regista di Twin Peaks e Velluto blu è stato profondamente influenzato dal film di Victor Fleming, opera oscura ben oltre le apparenze. Il documentario Lynch/Oz, che sarà proiettato sabato 29 aprile, Ore 15:15, Teatro Mediterraneo – Sala Italia (anteprima vietata ai minori di 18 anni) grazie a Wanted Cinema, analizza questo rapporto grazie alle riflessioni di studiosi e registi (tra cui David Lowery e John Waters). E ulteriori spunti li troveranno Fumettibrutti e l’artista fotografico Eolo Perfido, insieme ai registi da Bad Guy, Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, nel loro panel che presenterà la proiezione. Lynch/Oz arriverà al cinema l’8, 9 e 10 maggio

Warner Bros. a Napoli Comicon 2023

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni di Warner Bros., I 3 dell’Operazione Drago sarà presentato in anteprima a Napoli Comicon 2023 domenica 30 aprile, ore 10.45, Teatro Mediterraneo – Auditorium in versione restaurata. Il film, in questa nuova veste, sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 14 al 16 agosto 2023. Un evento unico per scoprire e riscoprire il mito di Bruce Lee nel 50° anniversario di una pellicola diventata un cult. A introdurre il film una performance della Samurai Academy di Napoli, che si esibirà in una dimostrazione di arti marziali offrendo al pubblico la possibilità di vedere dal vivo le tecniche utilizzate in diverse discipline: Kendo – la via della spada, Laido – l’arte dell’estrazione della katana, Naginata – l’alabarda giapponese utilizzata soprattutto dalle compagne dei Samurai, Ninjutsu — l’arte dei ninja.

Venerdì 28 aprile, ore 17.30, Teatro Mediterraneo – Auditorium invece sarà la volta di Tetsuro Shimaguchi, coreografo della scena degli 88 Folli che cercano di fermare The Bride (Uma Thurman) in Kill Bill Vol.1 a Napoli Comicon 2023 per il 20° anniversario della pellicola di Quentin Tarantino, che racconterà come è stata creata una delle sequenze cinematografiche più iconiche del XXI secolo. La sua analisi e la dimostrazione pratica dello stunt dal vivo saranno uno spettacolo sensazionale per gli amanti del cinema d’azione e delle arti marziali.

Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente

In attesa dell’arrivo al cinema previsto per novembre 2023 di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, prequel della Hunger Games Saga, arriva a Napoli Comicon 2023 con un evento speciale lunedì 1 maggio, ore 13:15 e 17:00, Teatro Mediterraneo – Auditorium. In collaborazione con Notorious Pictures, per celebrare l’11° anniversario della saga la celebre cosplayer Himorta e la booktoker Martina Levato, entrambe grandi appassionate di Hunger Games, incontreranno il pubblico per parlare del nuovo film, scoprire il teaser trailer e analizzare il romanzo Ballata dell’usignolo e del serpente di Suzanne Collins, da cui è tratto. Inoltre, alle 17:00 dello stesso giorno, sarà proiettato il primo capitolo della saga.

Rachel Zegler as Lucy Gray Baird and Tom Blyth as Coriolanus Snow in The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Photo Credit: Murray Close

Nostos

Slim Dogs insieme a Cydonia e allo sceneggiatore Tommaso Renzon incontreranno il pubblico di Napoli Comicon 2023 per presentare domenica 30 aprile, orario 12.45, Teatro Meditterraneo – Sala Italia il corto Nostos.

2059. In un mondo al collasso, il silicio è diventato il materiale più prezioso sul pianeta. Una coppia di Riciclanti, un uomo e una ragazzina, setacciano l’ambiente deserto in cerca di transistor e piccoli chip per barattarli con qualche larva essiccata e un po’ d’acqua. La loro routine viene però sconvolta da un ritrovamento prezioso: un vecchissimo Game Boy. Per la ragazza è solo una grossa fonte di guadagno, un oggetto pieno di componenti di valore, ma per l’uomo è qualcosa di più, qualcosa da cui non è disposto a separarsi. C’è qualcosa che l’uomo nasconde in una scatolina, qualcosa legato a quell’oggetto che non riesce a lasciarsi indietro. Qualcosa che lo porterà all’ossessione, a rischiare la vita di entrambi e porterà la ragazza a dubitare che il suo compagno possa andare avanti in quel nuovo mondo.

I Classici d’Animazione Restaurati in Prime Visione Europa

Andrea Ippoliti, storico dell’animazione classica, presenta una serie di cartoons classici grazie alla gentile collaborazione di Paramount che ha messo a disposizione 3 scansioni digitali in full HD direttamente dai 35mm originali in suo possesso, meravigliosamente restaurati che verranno proiettati per la prima volta in Europa domenica 30 aprile, ore 16.45, Teatro Mediterraneo – Sala Italia. Si tratta di cortometraggi animati degli Anni 30. Dal clima surreale del corto Mysterious Mose alla commedia musicale di Barnacle Bill, entrambi del 1930 con versioni primitive di Betty Boop, destinata a diventare da lì a poco icona dell’animazione, si passa a “The Cobweb Hotel”, corto della serie “Color Classics”, la risposta dei Fratelli Fleischer, che realizzavano i corti distribuiti dalla Paramount, alle Silly Symphonies di Walt Disney. Quest’ultimo, in particolare, è stato finora raramente visto solo in una copia rovinata e sbiadita, con i colori quasi non visibili. Il restauro restituisce l’originaria gloria al Technicolor. Oltre a questi, la proiezione include alcuni rarissimi corti dalla collezione privata di Andrea Ippoliti.

Crunchyroll

Crunchyroll torna a Napoli Comicon 2023 con anteprime e proiezioni in esclusiva. La piattaforma di streaming che sarà presente al festival con uno stand nell’area Asian Village. Fra le proiezioni spicca Chainsaw Man: l’anime rivelazione del 2022 arriva al Comicon doppiato in italiano. Sarà quindi possibile vedere il finale di stagione, con l’episodio 10 e, in anteprima assoluta, gli episodi 11 e 12! Inoltre Blue Lock, l’anime calcistico che sta mettendo a segno vittorie in ogni paese, arriva al festival con l’anteprima dei primi due episodi doppiati in italiano. Fra i titoli in programma sbarcano in anteprima i primi due episodi di A Couple of Cuckoos, con una proiezione evento alla presenza dell’autrice del manga Miki Yoshikawa. Infine ci sarà una proiezione speciale di The Quintessential Quintuplets Movie!