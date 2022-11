Per gli amanti dei manga e degli anime, questo mese sono arrivati sul mercati tre imperdibili cofanetti Home Video dedicati a tre opere che vangano numerosissimi appassionati sparsi in tutto il globo. Nello specifico stiamo parlando dei franchise di Assassination Classroom, Fire Force e infine il leggendario Naruto, tutti proposti in edizione Blu-ray da collezione. Scopriamo insieme maggiori dettagli di questi nuovi prodotti distribuiti in Italia da Eagle Pictures per Yamato Video.

Yamato Video

Assassionation Classroom in Blu-ray

Iniziamo, in puro ordine alfabetico, con il cofanetto da collezione in Blu-ray dedicato alla prima di stagione di Assassination Classroom, che vede al centro un curioso professore e i suoi studenti della classe 3-E. L’opera animata è la trasposizione dell’omonimo manga scritto e disegnato dal maestro Yūsei Matsui. L’edizione cartacea fece infatti il suo debutto in Giappone nel 2012 sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Jump e arrivò poi successivamente sul mercato italiano nel 2014 grazie a Planet Manga.

Il cofanetto dedicato alla prima stagione, che porta sul piccolo schermo i primi 22 episodi della serie animata, è proposto da Yamato Video in tiratura limitata e contiene al suo interno alcuni gadget da collezione. Nello specifico, oltre ai dischi Blu-ray, sono presenti un booklet di 56 pagine dedicato alle curiosità e la riproduzione del diario scolastico composto da 32 pagine.

Yamato Video

Yamato Video

Yamato Video

Sul fronte dei contenuti aggiuntivi troviamo poi la presenza, all’interno dei dischi, di alcune clip dedicate alle anticipazioni web inedite, il trailer in lingua italiana e le sigle e sequenze senza crediti. Dal punto di vista tecnico, i dischi sono dotati di traccia audio italiana e giapponese in 2.0 Dolby Digital e sottotitoli in italiano.

All’improvviso, la Luna che tutti erano abituati a vedere, viene quasi completamente distrutta. Uno strano essere tentacolare rivendica l’atto e annuncia ai leader mondiali che entro un anno farà la stessa cosa con la Terra. E, cosa ancora più strana, insiste nel voler essere il professore responsabile della classe 3-E della scuola media Kunugigaoka. Agli studenti viene quindi assegnato il compito più insolito che potessero mai immaginare: assassinare il loro professore! Riusciranno questi ragazzi a uccidere un essere che si muove a Mach 20 e scongiurare la fine del mondo? Ma soprattutto… chi mai sarà questo misterioso essere tentacolare, soprannominato Korosensei, e che motivazioni avrà per voler distruggere la Terra?

Acquista su Amazon il cofanetto di Assassionation Classroom in Blu-ray

Fire force in Blu-ray

La seconda proposta Home Video che vogliamo presentarvi è il cofanetto dedicato alla prima stagione di Fire Force in Blu-ray. L’anime in questione è la trasposizione del manga scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo che fece il suo debutto sulla rivista Weekly Shōnen Magazine nel 2015 e arrivò in Italia nel nel 2017 grazie a Planet Manga di Panini Comics. Ad oggi il manga vanta numeri da capogiro con milioni di copie vendute in tutto il mondo. Fire Force vede al centro della storia l’omonima speciale forza di vigili del fuoco impegnati a combattere per le strade di Tokyo una serie di incidenti che vedono l’improvvisa combustione degli esseri umani.

Yamato Video

Il cofanetto contenente la prima stagione stagione dell’anime contiene al suo interno tre dischi in Blu-ray, due booklet esclusivi composti rispettivamente da 32 e 36 pagine contenenti al loro interno una serie di disegni preparatori, illustrazioni nonché alcune parti testuali. Sempre presente all’interno del cofanetto c’è poi una maxi-card numerata da collezione. Dal punto di vista tecnico, l’anime viene proposto con una risoluzione a 1080p e traccia audio italiana e giapponese in 2.0 Dolby Digital con sottotitoli in italiano.

Yamato Video

Le fiamme dilaniano nel mondo e gli unici che possono domarle sono i pompieri della Fire Force, personale con speciali poteri pirocinetici. Il nostro protagonista è Shinra Kusakabe, giovane appena arruolato nella Fire Force con un tragico passato legato agli incendi e il misterioso potere delle Orme del Demonio. E’ ora di combattere il fuoco con il fuoco.

Acquista su Amazon il cofanetto in Blu-ray della prima stagione di Fire Force

Naruto stagione 2 in Blu-ray

Passiamo ora alla trasposizione animate di uno tra i manga contemporanei più importanti, in termini di successo, di sempre: Naruto, il manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto che debuttò nel novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump e divenne un poi un fenomeno di portata mondiale.

Dunque, dopo la commercializzazione del cofanetto dedicato alla prima stagione, ecco che arriva sul mercato il suo continuo: Naruto -Parte 2 in edizione Blu-ray contenente gli episodi dal 36 al 83 con la regina di . A tal proposito vi ricordiamo che la prima serie storica è composta un totale di 220 episodi e che questi verranno raccolti in ben 5 differenti cofanetti.

Yamato Video

La storia narra le vicende di Naruto, il giovane ragazzo che ha come sogno nel casetto quello di diventare Hokage, uno dei ninja più forti del villaggio. Nello specifico, negli episodi della seconda stagione, l’esame dei Chunin è entrato nel vivo e i giovani ninja ora devono affrontarsi in lotte all’ultimo respiro. Dinanzi a Naruto ci sono ora nuovi e agguerriti rivali, ma anche nuove opportunità per stringere forti amicizie!

Per quanto concerne i gadget presenti in questo secondo cofanetto, i dischi Blu-ray sono accompagnati da un booklet composto da 24 pagine al cui interno sono presenti alcune curiosità sull’opera nonché alcune tavole con i protagonisti. Sotto questo punto di vista avremmo sicuramente apprezzato qualcosa di più, come ad esempio la presenza di cartoline da collezione oppure qualche adesivo. C’è però da precisare che rispetto ad altri cofanetti, questa proposta contiene la bellezza di 6 dischi in Blu-ray, un numero davvero importante e soddisfacente che in qualche modo va a compensare l’esiguo numerosi di gadget. Siete pronti a immergervi in ben oltre 18 ore di avventure con Naruto?

Yamato Video