In occasione dei 20 anni dalla trasmissione nipponica del primo episodio anime di Naruto, ispirato al capolavoro omonimo di Masashi Kishimoto, è stato allestito un sito web (disponibile qui, anche in italiano) tutto dedicato all’evento (cliccate qui per scoprire le prime iniziative).

Naruto: corto animato speciale e illustrazione di Kishimoto per i 20 anni

All’apertura del sito web è stato lanciato un nuovo corto animato speciale realizzato dallo studio di animazione Pierrot, intitolato Road of Naruto, che ripercorre, appunto, le avventure di Naruto Uzumaki dai primi passi in accademia sino all’iconica battaglia finale conto Sasuke in Naruto Shippuden.

Il sito web ha lanciato due nuove immagini promozionali (la prima è disponibile qui), mentre la quarta sarà svelata più avanti e sarà focalizzata sul sequel ufficiale Boruto: Naruto Next Generations.

Ecco di seguito le immagini promozionali incentrate sui macro eventi di Naruto e Naruto Shippuden diffuse dal profilo ufficiale Twitter del ventennale:

Today, 10/3/2022, marks the 20th anniversary of the NARUTO anime! In celebration, we're looking back on the saga's history with the release of a brand-new visual! Keep your eyes on NARUTO this year! https://t.co/rP5ehGe3tt#NARUTO #NARUTO20th pic.twitter.com/fIxUPOCHrf — NARUTO OFFICIAL (@NARUTO_info_en) October 3, 2022

Ed infine arriva anche la firma del maestro senza il quale non sarebbe stato possibile tutto questo viaggio, ovvero Masashi Kishimoto. L’autore giapponese ha realizzato una nuova illustrazione per celebrare i 20 anni dell’adattamento anime di Naruto e ha dichiarato, in un breve messaggio, di restare sintonizzati sul sito web poichè sono in cantiere tanti progetti.

Ecco di seguito la bellissima illustrazione con messaggio:

The NARUTO OFFICIAL SITE launches today to celebrate 20 years of the NARUTO anime!

Here's a new illustration and message from Masashi Kishimoto! "As this is a big anniversary year, a ton of projects are being planned, so please check this website for exciting info!"#NARUTO20th pic.twitter.com/BqnN80OoPB — NARUTO OFFICIAL (@NARUTO_info_en) October 3, 2022

20° anniversario dell’ anime! Una Moltiplicazione Superiore Estrema di ringraziamenti a tutti! L’ anime Naruto compie 20 anni! Inizialmente concepito esclusivamente per il Giappone, il sito ufficiale di Naruto creato per festeggiare questo evento è ora disponibile in tutto il mondo! Tenetelo d’occhio per non perdervi i numerosi progetti previsti per questo ventennale! Restate connessi!

Una parte di tali progetti riguarda la pubblicazione di due nuovi manga ispirati alle light novel. Recuperate qui tutti gli ultimi dettagli fra cui la data di inizio.

Il corto animato viaggia sulle note delle opening più celebri della serie e possiamo guardarlo di seguito con emozione:

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime settimanale attualmente in corso ininterrottamente dal 2017.

Il 23 e 29 ottobre saranno pubblicati due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli.