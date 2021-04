Nasce la Super League di calcio: cosa è e come funziona?

Nella notte del 18 aprile è nata ufficialmente la Superlega (o Super League), un nuovo torneo di calcio europeo che vedrà la partecipazione di 20 squadre che comprendono 15 club fondatori e 5 qualificati annualmente. La competizione sarà divisa in due Gironi composti da 10 squadre ciascuno che giocheranno sia in casa che in trasferta. La Super League riunirà i migliori club e i migliori giocatori al mondo e, stando alle note ufficiali, i club che aderiscono “riceveranno 3,5 miliardi di euro per sostenere i piani di investimento e per assorbire l’impatto della pandemia”.

Le 12 società fondatrici, attualmente, sono: Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid in Spagna, Milan, Inter e Juventus in Italia e e sei club inglesi ovvero Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, allo stato attuale, nonostante l’invito a partecipare, hanno declinato l’invito e lo stesso ha fatto il Paris Saint Germain. Bayern Monaco, Lipsia e Porto, però, potrebbero unirsi nelle prossime ore.

Super League: come funzionerà?

La struttura del torneo, così come è stato illustrato nel comunicato stampa congiunto dei 12 club che fondano la nuova Super League è la seguente:

20 club partecipanti di cui 15 club fondatori e un meccanismo di qualificazione per altre 5 squadre , che verranno selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti.

, che verranno selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti. Partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti che continuano a competere nei loro rispettivi campionati nazionali , preservando il tradizionale calendario di incontri a livello nazionale che rimarrà il cuore delle competizioni tra club.

, preservando il tradizionale calendario di incontri a livello nazionale che rimarrà il cuore delle competizioni tra club. Inizio ad agosto , con i club suddivisi in due gironi da dieci squadre, che giocheranno sia in casa che in trasferta e con le prime tre classificate di ogni girone che si qualificheranno automaticamente ai quarti di finale. Le quarte e quinte classificate si affronteranno in una sfida andata e ritorno per i due restanti posti disponibili per i quarti di finale.

, con i club suddivisi in due gironi da dieci squadre, che giocheranno sia in casa che in trasferta e con le prime tre classificate di ogni girone che si qualificheranno automaticamente ai quarti di finale. Le quarte e quinte classificate si affronteranno in una sfida andata e ritorno per i due restanti posti disponibili per i quarti di finale. Il formato a eliminazione diretta, giocato sia in casa che in trasferta, verrà utilizzato per raggiungere la finale a gara secca che sarà disputata alla fine di maggio in uno stadio neutrale.

Il torneo non si sa bene quando inizierà, poiché attualmente ci sono forti polemiche con la UEFA e la FIFA che non sono d’accordo con la nascita di questo nuovo campionato. Non è chiaro, quindi, se potrà iniziare già alla fine di agosto 2021, però già ci sono informazioni economiche molto importanti. Sul sito ufficiale, infatti, si fa riferimento anche ai “contributi di solidarietà” che “cresceranno in linea con i ricavi della lega e si prevede che superino i 10 miliardi di euro durante il corso del periodo iniziale di impegno dei club. Questi contributi di solidarietà seguiranno un nuovo modello di regolare rendicontazione pubblica in piena trasparenza”.

La creazione della nuova Lega avviene quando la pandemia globale ha accelerato l’instabilità dell’attuale modello economico del calcio europeo. Da anni i Club Fondatori mirano a migliorare la qualità e l’intensità delle competizioni europee esistenti e, in particolare, a creare un torneo in cui i migliori club e giocatori possano sfidarsi più frequentemente. La pandemia, a detta dei club fondatori, ha rivelato che una visione strategica e un approccio commerciale sono necessari per aumentare il valore e gli aiuti a beneficio della piramide calcistica nel suo insieme.

La Super League annullerà la Champions League?

No, perché l’UEFA, il governo del calcio europeo, è contraria al progetto e ha già minacciato sanzioni per i club. Quello in atto è una vera e propria spaccatura che non intaccherà in alcun modo le attuali competizioni ufficiali se non per le squadre partecipanti. La Superlega, infatti, è un torneo privato organizzato e gestito direttamente dai club, che lo disputerebbero a metà settimana al posto delle Coppe tradizionali. I club “ribelli” sono invece disposti a continuare a disputare regolarmente il campionato nel weekend (Serie A, Premier League, Liga ecc.), se non saranno espulsi anche da quei tornei. Stessa cosa varrà per gli arbitri perché servirebbero arbitri privati ingaggiati con contratti pluriennali. La FIFA, al riguardo, sta cercando di fare da mediatrice per evitare una divisione totale.

