Natale: i calendari dell’avvento per geek e nerd

Se il Natale si sta avvicinando, e non sappiamo come ingannare l’attesa, non possiamo che consigliarvi di gustare giorno dopo giorno il periodo che precede questa festa. Come? Proprio con una serie di calendari dell’avvento, regali e gadget senza tempo che assumono forme e aspetti sempre più specifici e ingaggianti, pensati per tutti. Pronti allora a scegliere il vostro calendario dell’avvento per geek e nerd?

Calendari dell’avvento geek e nerd

Calendario dell’avvento con cancelleria e gadget Star Wars e Marvel Avengers

Con questo fantastico calendario dell’avvento The Mandalorian e Marvel Avengers non vedrete l’ora di iniziare il conto alla rovescia per il giorno più magico dell’anno! L’advent calendar con Baby Yoda e gli eroi Marvel in copertina nasconde 24 regali Star Wars da scoprire giorno per giorno! Apri una nuova porticina ogni giorno per scoprire le fantastiche sorprese del calendario. Include 24 sorprese, così che ogni giorno rivelerà una nuova sorpresa per i piccoli fan di Star Wars! Il calendario per bambini contiene fantastici articoli del kit cancelleria del Brand e dei simpatici accessori: un portachiavi, degli adesivi, matite, penne, una spilla, una collana e persino dei francobolli! Acquista il fantastico calendario avvento 2020 e lasciati sorprendere ogni giorno da una nuova sorpresa.

Calendario dell’avvento Harry Potter

Il mondo di Harry Potter è talmente vasto che non poteva rimanere lontano dal mondo dei calendari dell’avvento. Tra i diversi esemplari a disposizione, cominciamo proprio con LEGO Harry Potter, da aprire ogni giorno per 24 giorni nel conto alla rovescia fino a Natale per un magico conto alla rovescia. Dietro ogni sportellino si nasconde un regalo di Harry Potter con cui giocare e ricreare le felici scene natalizie dei film. Include 7 minifigure: tra queste, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Albus Silente. A seguire è disponibile anche la versione tradizionale con il calendario dell’avvento 2020 a forma di cubo, con il classico sportellino per ogni giorno.

Calendario dell’avvento Frozen

Il periodo prenatalizio è il periodo del calendario dell’avvento! E così che il tempo fino al grande giorno vola, la lunga attesa per i piccoli fan di Frozen è addolcita con il calendario dell’Avvento di FROZEN II Beauty e 24 grandi sorprese di alta qualità. Proprio il calendario dell’Avvento giusto per tutti i fan di Elsa! Calendario dell’Avvento con vari articoli beauty, una piccola sorpresa ogni giorno: contiene prodotti di bellezza come 1 palette di ombretti, 1 specchio, 2 lucidalabbra in un portagioie, 2 x applicatori per ombretto, 4 x accessori per capelli, 1 anello, 1 lima per unghie, 1 separatore per dita, 1 anello, 3 x balsamo per labbra, 1 lucidalabbra in un tubo, 2 x smalto per unghie, 1 lucidalabbra in una scatola a forma di stella , 1 pettine, 1 pennello, 1 palette di lucidalabbra. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni. Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite, rischio di soffocamento e profumi che possono provocare allergie. Il set contiene veri cosmetici. Non manca nemmeno il tradizionale calendario con

Calendario dell’avvento Funko POP! Dragon Ball Z

Questo fantastico calendario dell’avvento di Dragon Ball Z è 100% Funko! Dietro ciascuna delle porte c’è un mini Pocket POP! Ideale per prepararti al Natale! Contiene 24 mini Pocket Pop! dall’universo di Dragon Ball Z. Calendario dell’avvento Funko con licenza ufficiale, una sorpresa dietro ogni porta, in edizione limitata.

