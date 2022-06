Una delle grandi protagoniste di Thor: Love & Thunder sarà nientemeno che Natalie Portman, nuovamente nei panni di Jane Foster. Questa volta, però, porterà in scena un’importante upgrade: sarà infatti Mighty Thor e impugnerà Mjolnir. Intervistata di recente in occasione della premiere, l’attrice ha dichiarato che vorrebbe un team up con un’altra eroina della Marvel.

Natalie Portman vorrebbe un team up con Captain Marvel

“Adoro Captain Marvel e Brie è una grande amica. Penso uscirebbe fuori un qualcosa di divertente” ha dichiarato Natalie Portman ai microfoni di Variety. Al momento non ci sono ovviamente piani in tal senso, ma i fan sui social sembrerebbero aver apprezzato la sua richiesta.

Natalie Portman ha vestito i panni di Jane Foster nel primo Thor, uscito nel 2011, e in Thor: The Dark World, uscito nel 2013. La sua ultima apparizione all’interno dell’MCU risale al 2019 in Avengers: Endgame, ma in realtà si è trattata di una scena tagliata da The Dark World e l’attrice si è limitata a un voice over.

Natalie Portman on which #MCU character she'd like to work with next: "I love Captain Marvel. Brie is a dear friend so that would be a fun one." #ThorLoveAndThunder https://t.co/E4LKXPoPEZ pic.twitter.com/wQkKLSbBbd — Variety (@Variety) June 24, 2022

Non sappiamo se all’interno del nuovo film verrà esplorata la storyline del cancro di Jane Foster, presente nei fumetti Marvel, ma le recenti dichiarazioni di Taika Waititi sembrano propendere verso questa opzione. Il ritorno di Natalie Portman è stato fortemente voluto dal regista, che ha spiegato di essere andata a casa sua e di averle accennato la sceneggiatura per convincerla.

Il personaggio di Jane è stato, come molti, vittima del blip di Thanos al termine degli eventi di Avengers Infinity War. Un dettaglio finalmente chiarito dopo che nella sceneggiatura originale di Avengers: Endgame si era pensato di inserire un riferimento al fatto che lei fosse stata una vittima del piano del Titano Folle.

L’uscita di Thor: Love & Thunder nelle sale italiane è fissata al 6 luglio. In questa nuova avventura troverà spazio anche il ritorno dei Guardiani della Galassia, mentre il villain sarà Gorr the God Butcher (Christian Bale), un killer galattico che cerca l’estinzione degli dei. Confermato anche il ritorno di Valchiria (Tessa Thompson), e Korg (Taika Waititi).