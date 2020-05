Nathan Never Deep Space: nuova miniserie per l’Agente Speciale Alfa

Attraverso il proprio sito ufficiale Sergio Bonelli Editore ha annunciato, mostrando anche le primissime tavole, la nuova miniserie Nathan Never Deep Space.

La miniserie avrà periodicità mensile e sarà composta da tre albi nel classico formato Bonelli ovvero albi da 96 pagine in bianco e nero, dimensioni 16×21. Nathan Never Deep Space riporterà il lettore e lo stesso Nathan Never in uno dei momenti più drammatici della sua storia, ma anche uno dei più appaganti dal punto di vista narrativo, ovvero subito dopo la conclusione della Guerra dei Mondi che vide contrapporsi la Terra alla colonie Marziane.

Eccovi la copertina del primo numero intitolato Yarki Kiran in versione non definitiva di Ivan Calcaterra:

L’albo uscirà il prossimo 24 giugno con soggetto e sceneggiatura di Mirko Perniola e matite di Silvia Corbetta

Eccovi alcune tavole:

Questa invece è la sinossi:

Sono passati cinque anni dalla “Guerra dei Mondi”: l’attacco a sorpresa delle forze marziane che portò sulla Terra morte e distruzione. I governi del pianeta hanno varato nuove leggi per assicurarsi che niente del genere possa ripetersi, ma a scapito delle libertà individuali. Per un’indagine di routine su un inquilino indisciplinato, una multinazionale si rivolge a Nathan, ma Yari Kiran non è un semplice inquilino…

