Quali sono le ragioni ufficiali dietro il ritardo di The Sandaman 2? Neil Gaiman, creatore originario della serie a fumetti, ha finalmente spiegato come mai Netflix non ha ancora ufficializzato il rinnovo della serie TV per la seconda stagione al netto dell’ottimo riscontro di pubblico e critica.

Neil Gaiman spiega le ragioni del ritardo di The Sandman 2

The Sandman ha da subito fatto registrare una accoglienza prevalentemente positiva (con un punteggio dell’87% dai recensori e dell’80% dal pubblico su Rotten Tomatoes). A discapito di tutto ciò, però, la serie non ha ancora ottenuto un rinnovo ufficiale per una seconda stagione.

Non appena è terminata la prima stagione di The Sandman (recuperate la nostra recensione) il pubblico ha cominciato a chiedere a gran voce a Neil Gaiman (qui coinvolto come produttore esecutivo) le motivazioni dietro all’attuale silenzio verso il potenziale rinnovo. L’autore si è espresso attraverso un tweet sul suo profilo personale rivelando che il tutto va rintracciato nella raccolta dei dati sulla serie:

La prima stagione di The Sandman è uscita il 5 agosto. La raccolta dei dati è appena terminata ed è stata complicata dal fatto che molte persone non lo hanno guardato in binge-watching ma distribuendo la visione di episodio in episodio. Dire a Netflix di affrettarsi non farà prendere loro decisioni più velocemente.

Queste dichiarazioni di Gaiman in realtà si riallacciano ad alcune riflessioni accorse proprio in questi giorni sulle modalità di pubblicazione dei contenuti di Netflix. Essendo celebre per il binge-watching, alcuni utenti stanno suggerendo di abbandonare questa modalità di pubblicazione per passare a un episodio a settimana, cambiando la natura stessa del servizio, ma seguendo gli altri competitor. Se tutto ciò avverrà, probabilmente impatterà su un’ipotetica seconda stagione di The Sandman, ritardandone di conseguenza anche l’annuncio. In ogni caso restiamo in attesa di nuovi dettagli e chiarimenti.