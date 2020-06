Nemesis: Lockdown, su Kickstarter la nuova espansione di Nemesis

Se avete amato il gioco da tavolo Nemesis questa news sarà di particolare interesse. È disponibile su Kickstarter la campagna di crowdfunding del gioco da tavolo Nemesis: Lockdown di Awaken Realms.

Nemesis: Lockdown sarà un gioco carico di tensione e paranoia (esattamente come il suo predecessore) ma ambientato in una base sotterranea in cui si cela qualcosa di terrificante.

Nemesis: Lockdown sarà un gioco semi collaborativo in cui i giocatori (da 1 a 5) dovranno trovare il modo di sopravvivere all’interno di un laboratorio su Marte. Ogni livello della stazione di ricerca sarà alimentato da un generatore elettrico che potrà essere manomesso, gettando nelle tenebre l’intero livello del laboratorio. La possibilità di tagliare l’elettricità, oltre a gettare l’intero livello nell’oscurità impedirà anche l’utilizzo dei computer e delle diverse strumentazioni. Questa nuova meccanica conferirà al gioco un ulteriore livello di tensione che potrà essere utilizzato come elemento strategico.

Nemesis: Lockdown sarà un’espansione del gioco indipendente che non richiederà il possesso della scatola base, ma nonostante questo aspetto l’esperienza di gioco permetterà la compatibilità con alcuni componenti del gioco base (alieni e personaggi) che potranno essere importati a piacere nell’espansione.

Per sostenere questa campagna sarà possibile scegliere diversi livelli di pledge, a partire da 107 euro fino a 276 euro. Il pledge base da 107 euro comprenderà Nemesis: Lockdown e gli stretch goal della campagna che saranno sbloccati durante il crowdfunding. Salendo di livello si avrà diritto a elementi aggiuntivi come ulteriori espansioni, nuovi personaggi e volumi a fumetti.

Nemesis: Lockdown sarà localizzato in diverse lingue, tra cui l’italiano. La consegna prevista del gioco avverrà a settembre 2021 per l’edizione inglese, mentre quelle localizzate (italiano, spagnolo, francese tedesco e polacco) saranno distribuite tre mesi dopo.

L’obiettivo della campagna è stato fissato a 45.010 euro ed è stato raggiunto e ampiamente superato (al momento della stesura di questa news la campagna ha superato i 4.000.000 di euro). Chi desiderasse partecipare a questo crowdfunding potrà farlo fino al 18 giugno 2020 visitando la pagina ufficiale del Kickstarter a questo link.