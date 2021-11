Netflix annuncia The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh

Il franchise di The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) di Nakaba Suzuki si amplia con un nuovo film. Dopo l’annuncio che Four Knights of the Apocalypse (Mokushiroku no yonkishi), il sequel della serie principale edita in Italia dalla casa editrice Star Comics, sarebbe diventato un anime, ora Netflix ha rivelato, durante il livestream del Netflix Festival Japan 2021, che è in arrivo un film intitolato The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh.

Quello che sappiamo su The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh

Il film, The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh (Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh) sarà diviso in due parti.

Di cosa parlerà? La storia, completamente originale, si concentrerà sul figlio di Meliodas, Tristan. Netflix trasmetterà entrambe le parti in streaming nel 2022.

Questo il teaser pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Netflix:

A proposito di The Seven Deadly Sins

The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai (I sette peccati capitali) è scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kōdansha dal 10 ottobre 2012 e concluso con il numero 41 lo scorso maggio. In Italia la serie è pubblicata dalla Star Comics e potete recuperarla su Amazon!

Inoltre sempre la Star Comics aveva in precedenza annunciato, al Lucca Comics and Games 2021, la prossima pubblicazione del sequel della serie principale, ovvero il manga Four Knights of the Apocalypse.

Il manga ha ispirato una serie anime giunto alla quarta stagione e trasmesso su Netflix. La quarta stagione, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan), ha fatto il suo debutto lo scorso 6 gennaio in Giappone.

Del franchise fanno parte anche due film anime, il primo intitolato The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky uscito in Giappone nell’agosto 2018 e il secondo The Seven Deadly Sins: Cursed by Light uscito, sempre in Giappone, il 2 luglio 2021.