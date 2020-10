Netflix migliori film di guerra | Ottobre 2020

Campi di battaglia, profondità degli abissi e scontri campali: ecco gli ingredienti vincenti per un film di guerra perfetto. Non importa l’aderenza alla storia, l’importante è che la storia raccontata offra agli spettatori un racconto che faccia della guerra il suo fulcro narrativo. All’interno dei palinsesti dei servizi streaming, in mezzo alle tante proposte, anche i film di guerra, o war movie per dirla all’americana, mostrano i muscoli, con proposte avvincenti, tra nuove idee e grandi classici. Per scegliere in quale guerra calarci, abbiamo deciso di scoprire quali siano i migliori film di guerra di Netflix

Netflix migliori film di guerra:

Caccia a Ottobre Rosso

Ispirato al romanzo La grande fuga dell’Ottobre Rosso, il film di John McTiernan è uno di film di guerra di Netflix che bisogna assolutamente vedere. Quando il veterano della marina sovietica Marko Ramius (Sean Connery) trafuga il più avanzato sottomarino russo, l’Ottobre Rosso e si dirige verso l’America, si scatena un braccio di ferro tra Stati Uniti, intenzionati a catturare il sommergibile, e l’Unione Sovietica, pronta a tutto pur di fermare il traditore. Mentre gli States decidono se distruggere l’Ottobre Rosso o meno, un analista della CIA, Jack Ryan (Alec Baldwin), ha una teoria: Ramius sta disertando! Da questa convinzione, nasce una caccia al sottomarino nell’Atlantico senza eguali.

Pur essendo uscito nell’ormai lontano 1990, Caccia a Ottobre Rosso è una pellicola che ancora oggi mantiene inalterato il suo fascino, in gran parte dovuto al solito carisma di Sean Connery e alla costruzione di una sequenza di combattimento sottomarino al cardiopalma. Da questo primo film, prende vita il ciclo cinematografico dedicato ad uno dei grandi personaggi creati da Tom Clancy, Jack Ryan, interpretato nei successivi film del ciclo da Harrison Ford.

Originale Netflix: no

L’ultimo samurai

Nathan Algren (Tom Cruise) è un ex soldato del settimo cavalleggeri, piagato dagli spettri del passato. Dopo aver vissuto lavorando come dimostratore itinerante per la Winchester, viene assunto dall’impero giapponese come addestratore per l’esercito, per modernizzare le armate imperiali. Nel mezzo di una guerra che contrappone le truppe imperiali alle armate di vecchi nobili legati ancora alla tradizione, Algren viene fatto prigioniero e portato in un remoto villaggio dell’interno. Qui si trova a confrontarsi con un altro modo di intendere il combattimento e l’onore, scoprendo molto anche di se stesso.

Film supportato da una stupenda colonna sonora, L’ultimo Samurai è una pellicola di guerra che mette in scena delle battaglie spettacolari e mostra un contrasto di mentalità che segna il difficile passaggio dalla tradizione alla modernità, con tutto ciò che comporta anche dal punto di vista sociale e morale.

We were soldiers

Ispirato alle memorie del colonnello Hal Moore We were soldiers once…and young, il film di Randall Wallace racconta le imprese del Settimo Reggimento Cavalleria durante la Guerra del Vietnam. Seguendo l’esempio tracciato da Kubrick con Full Metal Jacket, viene mostrato l’addestramento dei militari e poi il loro impiego nello scenario di guerra, con particolare enfasi su uno dei più disastrosi combattimenti per le truppe americane in Vietnam, la Battaglia di Ia Drang.

Pur prendendosi alcune licenze storiche ai fini della storia, We were soldiers è un buon film di guerra che racconta con toccante delicatezza anche il ruolo delle mogli in patria, mentre affrontavano il difficile compito di sostenere le mogli dei soldati caduti.

Salvate il soldato Ryan

Film del 1998 diretto da Steven Spielberg, Salvate il soldato di Ryan è probabilmente uno dei migliori film di guerra mai girati. Nei giorni seguenti allo sbarco in Normandia, un gruppo di soldati viene inviato a recuperare James Ryan, unico sopravvissuto di quattro fratelli che hanno preso parte all’offensiva in Europa e disperso oltre le linee nemiche. Affidata al capitano Miller (Tom Hanks), questa missione porta un manipolo di militari a muoversi in una Francia devastata dalla guerra e ancora sotto il giogo nazista.

Le scene iniziali che riproducono lo Sbarco in Normandia ad Omaha Beach sono una dimostrazione di grande talento, con una ricostruzione dettagliata e cruenta di un capitolo estremamente sanguinoso della Seconda Guerra Mondiale. Spielberg è riuscito a creare una storia emozionante di determinazione e sacrificio, con alcune scene strazianti ed epiche

Quella sporca dozzina

Film storico, datato 1967, ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Pochi giorni prima dello sbarco in Normandia, il comando alleato decide di assaltare un castello in Francia in cui hanno trovato rifugio dei gerarchi nazisti. Per compiere questa missione ad alto rischio, vengono reclutati dodici galeotti, che in cambio del loro impiego potrebbero ottenere la grazia.

Un cast di grandi nomi (Lee Marvel, Donald Sutherland, George Kennedy, Charles Bronson e Telly Savalas) capace di dare vita ad un film di guerra immortale, capace di influenzare anche opere successive come Bastardi senza gloria e I mercenari.

American Sniper

Clint Eastwood dirige un sontuoso Bradley Cooper in un film di guerra atipico, focalizzato sulla figura del cecchino statunitense Chris Kyle, la cui biografia è alla base della sceneggiatura. Eastwood racconta la guerra in modo differente, mostrando scene dall’emotività straziante, in uno dei primi film che costringe il popolo americano a confrontarsi cone le guerre contemporanee, come Afghanistan e Iraq, raggiungendo il record di incassi come film di guerra più redditizio della storia del cinema.

Dunkirk

Christopher Nolan abbandona la fantascienze e si dedica a raccontare uno dei capitoli più intensi della Seconda Guerra Mondiale: l’evacquazione di migliaia di soldati inglesi dalla spiaggia francese di Dunkerque, sotto gli attacchi nazisti. L’impresa della Royal Navy compiuta nel maggio 1940 diventa uno dei film di guerra più suggestivi degli ultimi anni.

