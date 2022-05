Netflix è divenuto celebre in tutto il mondo per avere la grande qualità (e a volte anche il principale difetto) di proporre un catalogo di contenuti sconfinato, con una possibilità scelta che metterebbe in difficoltà qualunque amante del cinema e dell’intrattenimento televisivo. Con questa guida costantemente aggiornata mese dopo mese, abbiamo deciso di darvi una mano nella vostra ricerca. I film che vi proponiamo toccano tutti i generi, dal dramma adolescenziale alla comedy. All’interno di questa lista non ci saranno solo prodotti originali Netflix, ma anche provenienti da altre case di produzione. Ecco a voi la nostra lista dei migliori film presenti sulla piattaforma streaming Netflix al 2022.

Netflix: i migliori film di Gennaio 2022

Il trattamento reale

Isabella è proprietaria di un salone di parrucchiera e dice sempre quello che pensa. Il principe Thomas è a capo di una nazione e sta per sposarsi in un matrimonio di convenienza. Quando Izzy ha l’occasione unica di lavorare alle acconciature per la cerimonia reale con le colleghe, lei e il principe scopriranno che per realizzare il proprio destino bisogna seguire il cuore.

Monaco: sull’orlo della guerra

Tratto dal bestseller internazionale di Robert Harris. Autunno 1938: l’Europa è sull’orlo della guerra, Adolf Hitler si prepara a invadere la Cecoslovacchia e il governo di Neville Chamberlain è alla disperata ricerca di una soluzione pacifica. Il funzionario pubblico britannico Hugh Legat e il diplomatico tedesco Paul von Hartmann si recano a Monaco per una conferenza convocata d’urgenza, mentre la pressione si fa sempre più schiacciante. L’inizio delle negoziazioni vede i due vecchi amici in serio pericolo e al centro di una rete di sotterfugi politici. Gli occhi del mondo sono tutti puntati sulla conferenza, ma la guerra potrà essere evitata? E se sì, a quale costo?

4 metà

Che per ogni persona esista un’anima gemella è una teoria molto romantica ma forse poco scientifica, e per Luca e Sara la tentazione di metterla alla prova è forte. Ma soprattutto, quest’anima gemella, com’è fatta? Ci somiglia o è il nostro opposto? È così che quasi per sfida i due invitano a cena quattro amici che, guarda caso, sono single: Chiara, Matteo, Giulia e Dario.

Netflix: i migliori film di Febbraio 2022

John Wick

John Wick è un killer a contratto. Dopo la morte della moglie, viene incoraggiato dal migliore amico e collega Marcus a lasciare il mondo del crimine

Amore e guinzagli

Credi che esistano relazioni davvero alla pari? O che in qualche modo siano sempre sbilanciate? Esplora la storia d’amore tra Jung Ji-woo (Seo hyun), ignara del proprio istinto di comandare sugli altri, e Jung Ji-hoo (Lee Jun-young), un uomo con una forte tendenza a obbedire, e scopri come è iniziata a partire dai loro giochi unici. Ti sembrano pervertiti? Ma la perversione non è parte della natura umana? Se ti guardi dentro in questo istante, non trovi forse un istinto che non puoi confessare a nessuno?

Tallgirl 2

Dopo il suo motivante discorso al ballo, Jodi (Ava Michelle) non è più semplicemente la “ragazza alta”. Adesso è popolare, sicura di sé, esce con un ragazzo e ha ottenuto il ruolo da protagonista nel musical scolastico di quest’anno. Mentre si intensificano le pressioni legate alla trovata popolarità, aumentano anche le sue insicurezze. Intanto nascono nuove relazioni e quelle già esistenti sono messe alla prova. Quando il mondo che aveva costruito incomincia a sgretolarsi, Jodi si rende conto che stare a testa alta era solo l’inizio.

Bigbug

Nel 2045 l’intelligenza artificiale è ovunque, al punto tale che l’umanità la usa per soddisfare qualsiasi bisogno o desiderio, anche il più segreto e inconfessabile… In una tranquilla zona residenziale quattro robot domestici decidono all’improvviso di prendere i loro padroni in ostaggio. Rinchiusi tra quattro mura, una famiglia non proprio in sintonia e una vicina curiosa con il suo intraprendente amante robot devono sopportarsi a vicenda in un’atmosfera sempre più nevrotica! Intanto fuori, gli androidi di ultima generazione Yonyx cercano di prendere il comando. All’avvicinarsi della minaccia, gli umani si abbandonano al tradimento, si ingelosiscono e si scannano tra loro sotto lo sguardo perplesso dei robot di casa. Forse sono i robot ad avere un’anima… o forse no!

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy

Le vite di una superstar emergente e di un regista si incrociano in questa intima docuserie girata nel corso di due decenni che ripercorre la carriera di Kanye West.

Non aprite quella porta

Melody (Sarah Yarkin) e la giovane sorella Lila (Elsie Fisher) raggiungono con gli amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson) il paese sperduto di Harlow, nel Texas, per dar vita a una nuova e visionaria iniziativa imprenditoriale. Ma il loro sogno si trasforma in un incubo quando senza volerlo disturbano Faccia di cuoio, il serial killer squilibrato che con la sua eredità di sangue continua a tormentare gli abitanti della zona. Tra questi c’è Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l’unica sopravvissuta al tristemente famoso massacro del 1973 che è determinata a ottenere vendetta.

Madea: Il ritorno

Madea è tornata, alleluia! Tyler Perry riporta in scena il suo amato personaggio con MADEA: IL RITORNO, l’ultimo film del franchise di Madea che debutterà su Netflix. L’autore, regista e produttore Perry è protagonista di questo film che racconta la festa di laurea del pronipote di Madea, minacciata da segreti nascosti e drammi familiari. Il lungometraggio vede riunite tutte le star della serie, tra cui Tamela Mann (Cora), David Mann (signor Brown), Cassi Davis Patton (zia Bam), con la partecipazione straordinaria dell’iconico attore irlandese Brendan O’Carroll nei panni di Agnes Brown, che affiancherà Madea con la sua eccezionale verve comica.

Netflix: i migliori film di Marzo 2022

Against The Ice

Nel 1909 la spedizione artica guidata dal capitano danese Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) tenta di confutare la rivendicazione degli Stati Uniti sulla Groenlandia nordorientale, basata sulla presupposizione che la Groenlandia fosse divisa in due territori separati. Dopo aver lasciato nave ed equipaggio, Mikkelsen parte in esplorazione sui ghiacci con un compagno inesperto, Iver Iversen (Joe Cole), e insieme riescono a provare che la Groenlandia è un’unica isola. Il viaggio di ritorno si rivela più lungo e impegnativo del previsto, ma nonostante la fame, la fatica e persino l’attacco di un orso polare, i due riescono a tornare alla base, dove però trovano una nave distrutta dai ghiacci e un campo abbandonato. Ora possono soltanto sperare di essere salvati. Con il passare del tempo la loro lucidità lascia spazio a diffidenza e paranoia, una combinazione pericolosa nella lotta per la sopravvivenza. Against the Ice è la vera storia di un’amicizia che racconta il potere straordinario delle relazioni umane.

The Weekend Away

Un weekend in Croazia finisce male quando una donna (Leighton Meester) è accusata di aver ucciso la sua migliore amica (Christina Wolfe). Nel tentativo di scoprire la verità, porterà alla luce un segreto doloroso.

Il Filo Invisibile

L’adolescente Leone ha una bella famiglia composta da due padri meravigliosi alle prese con i problemi della vita quotidiana.

The Adam Project

Un pilota viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e il padre defunto per fare i conti con il passato e salvare il futuro.

Agente speciale Ruby

Il poliziotto Dan (Grant Gustin) sogna di entrare nell’unità cinofila, ma nessuno vuole dargli una possibilità. La cagnolina randagia Ruby sogna di avere una casa, ma ha quasi perso le speranze. Uniti dal destino, Dan e Ruby stringono un legame indissolubile che li aiuterà a superare la sfida più grande. Basato su una storia vera.

Granchio nero

GRANCHIO NERO è un thriller d’azione svedese ambientato in un mondo postapocalittico dilaniato dalla guerra. Nel corso di un inverno lungo e rigido sei soldati intraprendono una missione segreta attraverso un arcipelago ghiacciato per trasportare un misterioso pacco che potrebbe metter fine alla guerra. Quando si addentrano in territorio nemico, non hanno idea dei pericoli che li aspettano o di chi possano fidarsi. Ma per la pattinatrice di velocità divenuta soldatessa Caroline Edh, la missione è completamente diversa. Diretto da Adam Berg e interpretato da Noomi Rapace, GRANCHIO NERO segue sei soldati in una missione disperata per mettere fine a una guerra che ha distrutto le loro vite.

Windfall

Un uomo si introduce nella casa di vacanza vuota di un miliardario che lavora nel settore tecnologico, ma le cose vanno male quando l’arrogante magnate e sua moglie arrivano per una fuga dell’ultimo minuto.

Grandine

Il celebre meteorologo della TV Miguel Flores non riesce a prevedere un’orribile grandinata. Per questo diventa il nemico pubblico numero uno ed è costretto a scappare dalla capitale Buenos Aires rifugiandosi a Córdoba, la sua città d’origine. Ne deriva un viaggio di riscoperta tanto assurdo quanto umano.

Netflix: i migliori film di Aprile 2022

Apollo 10 e mezzo

Apollo 10 e mezzo ripercorre la storia del primo viaggio sulla Luna in base a due prospettive che s’intersecano. Il film racconta l’epopea trionfante dell’estate del 1969 dal punto di vista degli astronauti e della torre di controllo della missione, ma anche attraverso gli occhi di un bambino che vive a Houston, nel Texas, e che sogna di viaggiare nello spazio. Ispirandosi alla vita del regista candidato al premio Oscar Richard Linklater, Apollo 10 e mezzo offre un’istantanea della vita americana negli anni ’60, tra storia di formazione, analisi della società e avventura spaziale.

Nella bolla

Questa commedia segue un gruppo di attori e attrici isolati in un hotel durante la pandemia mentre cercano di completare il sequel di un franchise d’azione su dinosauri volanti.

Metal Lords

Due ragazzini vogliono creare un gruppo metal, ma nella loro scuola sono gli unici fan di questo genere musicale. Mentre cercano un bassista, finiscono per coinvolgere una violoncellista con cui dovranno imparare a collaborare per vincere la Battaglia tra band.

Danzando sul cristallo

Quando la stella del Ballet Clásico Nacional si toglie tragicamente la vita, Irene viene scelta per sostituirla nella più importante produzione della compagnia, Giselle. La ragazza diventa così il bersaglio della crudeltà e gelosia delle compagne, ma trova un’amica in Aurora, una ballerina solitaria controllata dalla madre. Isolate e sotto pressione per i sacrifici necessari nel mondo della danza, Irene e Aurora sviluppano una relazione sempre più ossessiva, finché non fuggono insieme alla ricerca di se stesse.

L’assedio di Silverton

Durante una missione importante per danneggiare un deposito di petrolio, tre ribelli del movimento Umkhonto weSizwe (MK) capiscono di essere stati traditi quando trovano la polizia pronta ad arrestarli. Dopo un inseguimento all’ultimo sangue, i tre si rifugiano in una banca. I tre concludono che qualcuno, forse proprio uno di loro, è un “Impimpi”: un traditore e una spia della polizia. Ma chi sarà? Alla banca, la pressione sale e la tensione è alle stelle tra i compagni. La sola cosa che li unisce è la lotta per la libertà. Quando si rendono conto che le uniche vie d’uscita sono la prigione o la morte, decidono di negoziare il rilascio di Nelson Mandela.

Bubble

Questa storia è ambientata a Tokyo, dopo che una pioggia di bolle è caduta sulla terra, sovvertendo le leggi della fisica. Isolata dal resto del mondo, Tokyo è diventata il campo da gioco di un gruppo di giovani che hanno perso le loro famiglie, lo sfondo per battaglie tra squadre di parkour in volo tra i palazzi. Un giorno Hibiki, un giovane fuoriclasse famoso per il suo stile spericolato, compie una mossa avventata e precipita nel mare che obbedisce alla forza di gravità. Uta, una ragazza dotata di poteri misteriosi, gli salva la vita. In quel momento, i due sentono un suono particolare, impercettibile agli altri. Perché i destini di Hibiki e Uta si sono incrociati? Il loro incontro è l’inizio di una rivelazione che cambierà ogni cosa.

Netflix: i migliori film di Maggio 2022

Due agenti molto speciali 2

Ousmane Diakité (Omar Sy) e François Monge (Laurent Lafitte) sono due poliziotti con stili, origini e carriere assai differenti. Ora l’insolita coppia si ritrova a lavorare insieme in una nuova indagine attraverso la Francia. Quella che sembrava una semplice operazione per traffico di droga si rivela un caso criminale in piena regola, in cui non mancano il pericolo e una comicità inaspettata.

Ti giro intorno

Auden trascorre l’ultima estate prima di iniziare il college nella pittoresca Colby Beach. Mentre gli altri ragazzi si divertono al sole, la solitaria Auden trascorre il tempo vagando per le strade dopo che tutti si sono addormentati. Le cose cambiano quando incontra Eli, un affascinante e misterioso ragazzo che come lei soffre d’insonnia. Durante le loro avventure notturne Eli sfida Auden a realizzare tutti i sogni d’infanzia. Il loro legame li spinge a chiedersi perché si sono accontentati di vivere la vita nell’ombra mentre iniziano a capire insieme come godersi appieno la propria esistenza.

Our Father

Jacoba Ballard è una figlia unica concepita tramite la donazione di sperma, che ha sempre sognato di avere un fratello o una sorella. Un test domestico del DNA le fa scoprire che non ha uno, ma addirittura sette tra fratellastri e sorellastre… un numero ben lontano dalla norma nella terapia dell’infertilità. Quando il gruppo decide di indagare sul proprio curioso albero genealogico, finisce per scoprire la rivoltante verità: il ginecologo dei genitori ha eseguito l’inseminazione con il suo stesso sperma, senza l’approvazione delle pazienti, tenute all’oscuro di tutto. Poco a poco Ballard e i suoi nuovi fratelli e sorelle si rendono conto di essere solo all’inizio nello svelare l’oscura rete di inganni del medico. La loro ricerca di giustizia rimane al centro di questa storia profondamente inquietante su un abuso di fiducia inimmaginabile.

L’abbinamento perfetto

Lola (Victoria Justice), ambiziosa dirigente di una ditta di vini di Los Angeles, si licenzia nella speranza di avviare la propria società di distribuzione. Quindi acquista con entusiasmo un biglietto aereo per l’Australia per inseguire il primo potenziale cliente, Vaughn Family Wines. Sfortunatamente per Lola l’azienda vinicola non è interessata a entrare in affari con una società in erba. Determinata a farsi valere, si offre volontaria per un lavoro nell’allevamento di pecore dei Vaughn. In un primo momento Lola non sembra tagliata per aggiustare recinti e radunare il gregge, ma poi stringe amicizia con l’affascinante manager Max (Adam Demos), che si occupa del suo training. Mentre imparano a conoscersi, Lola scopre che l’Australia le ha fatto scoprire non solo l’amore per l’imprenditoria, ma anche quello per Max, che però nasconde segreti che potrebbero ostacolare la loro storia.

