News of the World: pubblicato il trailer

La Universal Pictures ha pubblicato oggi il trailer di News of the World, il nuovo film del regista Paul Greengrass e della star Tom Hanks, che riunisce il duo per la prima volta dal 2013, quando hanno lavorato insieme al candidato Oscar per il miglior film Captain Phillips.

News of the World, che si svolge dopo la fine della Guerra Civile, e che vedrà Tom Hanks alle prese con una ragazza pre-adolescente, interpretata da Helena Zengel, sembra condividere un po’ di DNA con True Grit, il classico film di John Wayne, in seguito rifatto dai fratelli Coen nel 2010, con protagonisti Jeff Bridges e Hailee Steinfeld. A parte le somiglianze con il film dei fratelli Coen, News of the World è, in realtà, un adattamento diretto del romanzo finalista dei National Book Award, nonchè best-seller, omonimo dell’autrice Paulette Jiles.

Ecco come Universal descrive ufficialmente il film:

Cinque anni dopo la fine della guerra civile, il capitano Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks), vedovo e veterano di tre guerre, ora si sposta di città in città come narratore di saggistica, condividendo le notizie di presidenti e regine, faide gloriose, catastrofi devastanti, e avvincenti avventure dalle estremità del globo. Nelle pianure del Texas, incontra Johanna (Helena Zengel, System Crasher), una bambina di 10 anni presa dai Kiowa sei anni prima e cresciuta come una di loro. Johanna, ostile a un mondo che non ha mai vissuto, viene restituita ai suoi zii biologici contro la sua volontà. Kidd accetta di portare la bambina dove la legge dice che appartiene. Mentre viaggiano per centinaia di miglia nel deserto spietato, i due dovranno affrontare enormi sfide date sia dalle forze umane che da quelle naturali, mentre cercano un posto che entrambi possano chiamare casa.

News of the World è diretto da Paul Greengrass (saga the Bourne, United 93), che ha anche curato la sceneggiatura assieme a Luke Davies (Lion), basandosi sull’omonimo romanzo di Paulette Jiles. Il film è prodotto da Gary Goetzman (Mamma Mia!, Greyhound), Gail Mutrux (The Danish Girl, Donnie Brasco) e Gregory Goodman (22 luglio, 8 Mile). I produttori esecutivi sono Steven Shareshian e Tore Schmidt. La musica del film è a cura di James Newton Howard. Il film sarà nei cinema il 25 dicembre 2020.