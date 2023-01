Mezco Toys ha presentato una nuova proposta per tutti i collezionisti dedicate alle iconiche Teenage Mutant Ninja Turtles pronte ad emergere dalle fogne di New York City!

Le Teenage Mutant Ninja Turtles di Mezco Toys

Mezco Toys propone sul mercato un cofanetto da collezione contenente tutte e quattro le Tartarughe Ninja: Leonardo, Raffaello, Donatello, Michelangelo.

Foto: ©Mezco Toys

Dopo essere stati esposti alla melma radioattiva, quattro cuccioli di tartaruga vengono trasformati in umanoidi e addestrati dal Maestro Splinter, un topo mutante che diventa il loro padre adottivo. Residenti nelle fogne di New York City, le Teenage Mutant Ninja Turtles combattono per proteggere i civili e tenere a bada il male.

Le action figure

Le action figure di Leonardo, Raffaello, Donatello, Michelangelo presenti in questa nuova proposta sono tutte dotate di snodi alle articolazioni, ben 28 così da poter essere esposte sia in pose statiche sia in pose dinamiche. Siete pronti a dar vita alle scene più iconiche direttamente ispirate al franchise? Inoltre, a supporto, le quattro action figure contenute in questo speciale box sono proposte con un numero davvero importante di accessori. All’interno della confezione sono infatti presenti alcune teste intercambiabili, numerose mani aggiuntive con differenti aperture e altrettante armi da combattimento. La vera chicca sono però gli abiti realizzati in vero tessuto, che personalizzeranno al massimo lo stile dei quattro ninja verdi! Tra questi troviamo una felpa con cappuccio, un trench e un cappello, una sciarpa in tessuto, un mantello e molto altro ancora.

Foto: ©Mezco Toys

Tutti i personaggi contenuti in questo box sono realizzati per la linea One:12 di Mezco, pertanto hanno un’altezza complessiva di circa 17cm.

Data di uscita e prezzo delle Teenage Mutant Ninja Turtles di Mezco Toys

Il cofanetto Teenage Mutant Ninja Turtles di Mezco Toys per la linea One:12 viene proposto sul mercato a un prezzo indicativo di 400 dollari. La sua distribuzione è prevista per il quarto trimestre dell’anno. Per maggiori foto o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto. Vi informiamo inoltre, nel caso siate fan del franchise, che Panini Comics ha nel suo catalogo la speciale edizione Deluxe dei fumetti di , la trovate anche su Amazon!

I fumetti delle TMNT

Le Teenage Mutant Ninja Turtles sono state create con un’idea semplice ma geniale: unire le tartarughe marine con l’arte marziale e l’azione supereroistica. Kevin Eastman e Peter Laird, due amici appassionati di fumetti, hanno dato vita a quattro personaggi indimenticabili: Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello. Ognuno di loro vanta un carattere unico e una personalità distintiva, ma tutti hanno come obbiettivo comune la lotta per la protezione della loro città dai criminali.

Foto: ©Mezco Toys

Il primo fumetto delle Teenage Mutant Ninja Turtles fu pubblicato nel maggio 1984 e stampato in una tiratura di 3.000 copie dalla piccola casa editrice Mirage Studios. Il fumetto è stato un successo immediato e ha catturato sin da subito l’immaginazione dei lettori di tutte le età grazie alla presenza si un mix d’azione, avventura e, a tratti umorismo, che hanno conquistato il cuore dei fan. Dal suo debutto, la serie superò ogni aspettativa, ispirando generazioni di fan e divenendo a un fenomeno culturale che ha dato il via ad una lunga serie di fumetti e ad una serie di prodotti derivati, tra cui una serie televisiva animata, una serie di film e una serie di giochi.