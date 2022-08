A dispetto delle caotiche, gravi e spesso surreali vicende che hanno ormai periodicamente come protagonista Ezra Miller (l’ultima in ordine di tempo, l’arresto in Vermont per una effrazione e il furto di una imprecisata quantità di bottiglie di alcolici da una abitazione) pare che il film di The Flash non corra alcun rischio di cancellazione a differenza di quanto accaduto con il film di Batgirl colpo d’apertura di una rivoluzione voluta dal nuovo CEO di Warner Bros. Discovery atta a ottimizzare e di rilanciare l’universo cinematografico e televisivo con tanto di piano decennale dedicato agli eroi capeggiati da Batman, Superman e Wonder Woman. A tal proposito THR riporta che, proprio a dispetto delle vicende personali, Ezra Miller abbia partecipato regolarmente a una serie di numerosi reshoot, tenutisi negli ultimi mesi, di The Flash: è lecito supporre che il film sia stato modificato rispetto ai piani originali, ma come?

The Flash sarebbe stato già modificato con numerosi reshoot di Ezra Miller tuttavia l’autorevole outlet americano non si sbilancia sulla natura di queste riprese aggiuntive, una pratica molto comune soprattutto nei cinecomics anche alla luce di screen test spesso non entusiasmanti. Non sembra essere però questa la motivazione dietro ai reshoot di The Flash che, stando a quanto riportato da numerosi scooper e insiders, invece avrebbe sin dalla sua prima versione incontrato il favore del pubblico.

Quindi cosa effettivamente è stato aggiunto o modificato al film? Negli scorsi giorni si era parlato di un ridimensionamento della portata del film che sarà decisamente ridotta. I primi dettagli faceva pensare ad un film fortemente ispirato all’evento fumettistico Flashpoint che servì alla DC per far ripartire la continuity del suo universo fumettistico. Allo stesso modo il film con Ezra Miller avrebbe dovuto in qualche modo esautorare Henry Cavill e Ben Affleck dai ruoli di Superman e Batman rispettivamente introducendo da un lato una nuova Supergirl, interpretata da Sasha Calle, e dall’altro confermando Michael Keaton come Batman “ufficiale” dell’Universo cinematografico seppure qualche insider aveva parlato di un Keaton ringiovanito digitalmente per il film. Con il ritorno pressoché sicuro di Ben Affleck in Aquaman and The Lost Kingdom, il ruolo di Michael Keaton potrebbe essere “ridotto” lasciando maggior spazio proprio a Batfleck.

The Flash: che fine faranno Supergirl e Michael Keaton?

Con il ritorno pressoché sicuro di Ben Affleck in Aquaman and The Lost Kingdom, il ruolo di Michael Keaton potrebbe essere "ridotto" lasciando maggior spazio proprio a Batfleck che sarà presente nella pellicola, così come quello di Sasha Calle come Supergirl.

Nuove indiscrezioni parlano di un ridimensionamento del ruolo dello stesso Ezra Miller che dovrebbe interpretare più versioni del suo stesso personaggio. Al netto di tutto è bene ricordare come la conferma del film non abbia impedito allo stesso Zaslav di sottolineare coem ci sia sì l’intenzione di sviluppare il personaggio di Flash in un franchise ma senza Ezra Miller. In questo senso l’ipotesi di un recasting sembra a questo punto molto, molto probabile.

The Flash è attualmente previsto nelle sale il 23 giugno 2023.