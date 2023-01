Vi siete abbonati ad NOW, ma per una serie di motivi non volete più rinnovare l’abbonamento? Non abbiate timore, come tutti i principali servizi di streaming anche NOW permette di disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo. Non serve dare alcuna comunicazione preventiva o contattare l’assistenza, poiché la procedura è molto semplice, rapida e immediata e in questo articolo vi spieghiamo proprio come fare.

Non fatevi scappare l’occasione. Per accedere rapidamente alle promozioni basta un click.

NOW: ecco come disattivare l’abbonamento

Costi e precisazioni su abbonamento

NOW, quindi, è un servizio di streaming a pagamento: per guardare tutti i contenuti disponibili è necessario sottoscrivere un abbonamento. Questi abbonamenti prendono il nome di Pass e possono essere composti come meglio si preferisce.

I Pass attualmente disponibili sono:

Pass Sport (5,99 euro per il primo mese e poi 14,99 euro al mese): per guardare tutto lo sport di Sky, tra cui il calcio, la UEFA Champions League 2022-2024, l’Europa Conference League 2022-2024, la Serie BKT 2022-24, i motori, il tennis internazionale, i Gran Premi di Formula 1, tutta la MotoGP (fino alla stagione 2025), l’NBA e molto altro. Pass Entertainment (3 euro per il primo mese e poi 14,98 euro al mese): serie TV, programmi televisivi, documentari e tanto altro. Pass Entertainment temporaneo (9,99 euro al mese con un minimo di permanenza di 6 mesi): 6 mesi di Film, Serie TV e Show di Sky al prezzo di 4 mesi. Pass completo (19,99 euro al mese per i primi 6 mesi e poi 29,97 euro al mese): per avere tutti i contenuti e nuovi film ogni settimana.



Sul sito web ufficiale potreste tuttavia trovare alcune promozioni speciali. Dopo aver acquistato un Pass, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente ogni mese al prezzo di listino, ma potrete annullare in qualsiasi momento la sottoscrizione. Come tutti i principali servizi di streaming, comunque, anche NOW non prevede vincoli e si può disdire in qualsiasi momento a costo zero.

Come si disattiva l’abbonamento?

Dopo i 7 giorni di prova gratuita cosa succede ovviamente l’abbonamento non si disattiva da solo, pertanto prima che la prova scade dovreste pensare se disdire o meno il rinnovo automatico dei Pass da voi scelti. Se non effettuerete alcuna scelta, la vostra offerta si rinnoverà fino alla prima disattivazione. Potrete disdire il rinnovo automatico entro la scadenza del periodo di prova rimuovendo il rinnovo automatico nell’area My Account. Per disattivare il rinnovo basta poco:

Effettuate il login dal sito ufficiale Andate su My Account e scegliete la voce Gestione Offerta Modificate i vostri Pass cliccando sul tasto disattiva/attiva

Ricordate che entro la scadenza del periodo di prova potrete scegliere se continuare a vedere i contenuti oppure disattivare il rinnovo automatico. In ogni caso potrete continuare a vedere i contenuti dei Pass disattivati fino alla data di scadenza del periodo di prova. Infine una volta disattivato l’abbonamento, potreste rinnovarlo nuovamente seguendo lo stesso procedimento qui sopra descritto a meno che non decidiate di cancellare il vostro account. In quest’ultimo caso bisogna fare una richiesta formale seguendo questi passi: