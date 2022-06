Il successo del celebre franchise videoudico ideato da Katsuhiro Harada continua a non fermarsi. Dopo numerosi capitoli, film live action e adattamenti animati, arriverà su Netflix una serie anime dal titolo Tekken: Bloodline. I fan hanno potuto dare una nuova occhiata al progetto durante la Geeked Week.

Nuova occhiata alla serie anime Tekken: Bloodline

L’anime adatterà la storia del celebre videogame Tekken 3, raccontando le origini di Jin Kazama e la sua ascesa al potere attraverso i brutali allenamenti con il nonno.

Nel video mostrato alla Geeked Week, introdotto proprio da Harada, possiamo vedere nuove scene e assistere al ritorno di personaggi ben noti ai fan del franchise. Al momento non è ancora stata definita una finestra di lancio, ma si presume possa arrivare su Netflix entro la fine dell’anno.

Questa la sinossi di Tekken: Bloodline:

“La forza è tutto”. Jin Kazama ha appreso le arti di difesa personale proprie della famiglia di origine, le arti marziali tradizionali dello stile Kazama, dalla mamma dalla tenera età. In ogni caso, il ragazzo si è dimostrato debole quando un mostro misterioso è apparso all’improvviso, distruggendo tutto ciò che gli era caro e cambiandogli la vita. Non riuscendo a perdonarsi per non essere riuscito a fermare il mostro, Jin ha giurato vendetta e cercato il potere assoluto per ottenerla. La sua missione lo porterà all’ultima battaglia su scala globale, il The King of Iron Fist Tournament”.

Namco ha lanciato Tekken 3 come arcade nel 1996 e su PlayStation nel 1998. L’ultimo videogioco della serie, invece, è Tekken 7 ed è arrivato su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel giugno del 2017. Quest’ultimo è diventato il più grande successo della saga, superando i 9 milioni di copie vendute.