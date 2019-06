Nuovi dettagli sul Parco Giochi a tema Studio Ghibli

Il co-fondatore dello Studio Ghibli ha infatti svelato alcuni dettagli piuttosto interessanti sul parco a tema in arrivo in Giappone nel 2020.

Questa notizia entusiasmerà sicuramente tutti gli amanti dello Studio Ghibli: il co-fondatore della compagnia ha infatti svelato alcuni dettagli piuttosto interessanti sul parco a tema in arrivo in Giappone nel 2020, il quale permetterà ai visitatori di rivivere le magiche e indimenticabili atmosfere dei film d’animazione di Hayao Miyazaki.

Annunciato ormai nel “lontano” 2017, il parco tematico sarà frutto della collaborazione dello studio con il governo della Prefettura di Aichi e la compagnia del quotidiano Chunichi Shimbun. Chiamato Ghibli Park, questi si estenderà su un’area di 200 ettari nella città di Nagakute.

Il co-fondatore dello studio, Toshio Suzuki, ha parlato del progetto durante una conferenza stampa tenutasi a Tokyo venerdì 31 maggio. Il luogo sorgerà all’interno dell’Expo 2005 Aichi Commemorative Park e sarà perfettamente in linea con la filosofia “naturalistica” dei cartoni di Miyazaki (vale a dire che per la costruzione del sito non verrà abbattuto un solo albero). Ma non è tutto: il Ghibli Park permetterà a tutti i i visitatori d’immergersi nelle atmosfere dei film che hanno conquistato migliaia di fan in tutto il mondo: rivedremo quindi la casa di Satsuki e Mei da Il mio vicino Totoro, oltre a Youth Hill (Il castello errante di Howl), Dondoko Forest (sempre ispirata a Il mio vicino Totoro) e la Great Ghibli Warehouse.

All’interno del parco vi sarà anche il Mononoke Village (direttamente dal lungometraggio Principessa Mononoke) e l’area chiamata Valley of The Witch (ispirata a Kiki – Consegne a domicilio e Il castello errante di Howl), sebbene l’apertura al pubblico sia prevista solo a partire dal 2021. Ultimo, ma non meno importante, Goro Miyazaki – figlio del celebre Hayao – supervisionerà personalmente il progetto, in modo tale che il tutto sia realizzato fin nei minimi particolari, restituendo così la massima fedeltà possibile.

A voi piacerebbe visitare questo parco realizzato in perfetto stile Ghibli? Ditecelo nei commenti!