Nuovi supplementi in arrivo per Dungeons & Dragons

Buone nuove per tutti i giocatori di Dungeons & Dragons! Wizard of the Coast ha infatti in programma di far uscire, a breve, ben due nuovi, interessantissimi, moduli di espansione per la quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo.

I due volumi, entrambi dei moduli avventura ricchi di materiali, mappe e spunti extra, sono già disponibili per il preorder, e verranno mostrati ufficialmente, in tutti i loro minimi dettagli, durante il D&D Live, che si terrà nel corso del G4 i prossimi 16 e 17 luglio.

Questi due nuovi moduli per Dungeons & Dragons ci trasporteranno in ambientazioni piuttosto differenti tra loro, una nell’universo fatato di Feywild, mentre l’altra, per la gioia di chi è appassionato anche di Magic: The Gathering, è ambientata nel mondo di Strixhaven. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono queste nuove espansioni.

The Wild Beyond the Witchlight

Il modulo The Wild Beyond the Witchlight porta per la prima volta sul regolamento di Dungeons & Dragons di quinta edizione, il mondo fatato di Feywild, un piano di esistenza legato ai Forgotten Realms, dove le razze dominanti sono ispirate alle tradizioni e al folklore del Piccolo Popolo e di altre magiche creature della tradizione (non solo) europea e presenterà nuovi mostri, nuove meccaniche e nuovi spunti di gioco adatti a giocatori di tutte le età e di qualsiasi livello.

Stixheaven: Curriculum of Chaos

Il secondo volume di espansione che sarà presentato è invece Curriculum of Chaos, ambientato nel mondo di Strixheaven, ambientazione D&D ispirata al famosissimo GCC Magic The Gathering. Non sappiamo ancora molto di questo nuovo modulo avventura (come già detto, molto a riguardo sarà svelato durate il prossimo D&D Live) ma anche questo volume introdurrà regole e materiali , a tema, comprendenti mostri, meccaniche e avventure per la specifica ambientazione, compresi nuovi tratti peculiari per la personalizzazione del proprio personaggio giocante.

Non ci resta quindi, che attendere il 16 e 17 luglio prossimi, dove potremo apprendere nel dettaglio, tutte le novità introdotte da questi due moduli!