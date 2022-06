Inio Asano, autore di What a Wonderful World!, La Ragazza in Riva al Mare, Buonanotte Punpun, La Città della Luce e Solanin, e l’ultimo appena concluso Dead Dead Demon’s Dededededstruction, tutti giunti in Italia grazie a Planet Manga, si prepara a lanciare un nuovo manga. Per ora non abbiamo molte notizie al riguardo. Secondo quanto riportato dal quattordicesimo numero di quest’anno della rivista Big Comic Superior di Shogakukan il nuovo manga, ancora senza titolo, verrà lanciato sulla rivista questo inverno.

A proposito di Dead Dead Demon’s Dededededstruction di Inio Asano

Il manga Dead Dead Demon’s Dededededestruction è scritto e disegnato da Inio Asano ed è stato serializzato in Giappone dal 28 aprile 2014 sulla rivista Big Comic Spirits edita da Shogakukan. I vari capitoli sono stati poi raccolti in volumi tankōbon a partire dal 30 settembre 2014. Il manga si è classificato al 18º posto nella guida Kono Manga ga Sugoi! del 2016 di Takarajimasha tra i primi venti manga per lettori di sesso maschile. Nel 2019, è stato nominato ai Eisner Award nella categoria “Migliore edizione statunitense di opere straniere – Asia” e ha vinto il Premio Shōgakukan del 2021 nella categoria generale.

La serie ruota intorno alla strana vita quotidiana di una normalissima liceale Kadode Koyama, della sua amica Ouran Nakagawa e di altri in un mondo in cui una gigantesca nave madre è apparsa sopra Tokyo.

Per quanto riguarda l’Italia, Dead Dead Demon’s Dededededestruction viene pubblicato dalla casa editrice Planet Manga nella collana Asano Collection a partire dal 23 febbraio 2017.

“Sono passati tre anni da quando un enorme disco volante, seguito da alcuni ufo più piccoli, ha distrutto buona parte della città di Tokyo. L’astronave madre da allora è rimasta sospesa su Shibuya, ma gli abitanti, tra cui Kadoke Koyama e le sue amiche, sembrano aver ripreso la loro vita di sempre…”

