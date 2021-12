Mediante le anticipazioni emerse online circa il numero 2 del 2021 di Weekly Shonen Jump (13 dicembre) apprendiamo l’arrivo di un nuovo manga per l’autore di Kuroko’s Basket, scritto e disegnato da Tadatoshi Fujimaki dal 2008 al 2014 sempre attraverso le pagine del settimanale manga griffato Shueisha.

Nuovo manga per Tadatoshi Fujimaki (Kuroko’s Basket)

Si tratta di un one-shot autoconclusivo, pertanto non è ancora certo se si evolverà in una vera e propria serie regolare, si intitolerà “Kiruaoharu” e sarà pubblicato all’interno del numero doppio 3-4 di Weekly Shonen Jump, la cui data di uscita è fissata al 20 dicembre.

L’autore Fujimaki ha realizzato successivamente altre serie e one-shot che, in ogni caso, non hanno raggiunto la stessa fama e seguito del suo spokon sul basket.

Kuroko’s Basket è edito interamente per Star Comics e di seguito proponiamo una sinossi:

Una leggenda narra di cinque talentuosi giocatori di basket, diplomatisi in una prestigiosa scuola media, che entrarono a far parte dei club di pallacanestro dei rispettivi licei. Quello che la leggenda tace è l’esistenza di un sesto giocatore, Kuroko, un piccoletto apparentemente insignificante che si iscrisse in un sesto liceo. Ma proprio Kuroko, insieme a una matricola, un vero talento naturale, deciderà di mettere su una squadra imbattibile per sfidare i suoi ex-compagni e poter accedere ai campionati nazionali! Ha così inizio un’avvincente avventura, tra duri allenamenti e sfide all’ultimo slam, assolutamente da non perdere!

Kuroko’s Basket: il manga e l’anime

Come anticipato, il manga è scritto e disegnato dal 2008 al 2014 da Tadatoshi Fujimaki fra le pagine di Weekly Shonen Jump. L’opera si compone di 30 volumi editi in Italia per Star Comics.

La serie ha ricevuto un adattamento anime da tre stagioni e 75 episodi complessivi. Le tre serie sono prodotte da ed andate in onda tra il e il. In Italia sono disponibili integralmente sottotitolate mediante Netflix. Il manga ha anche ispirato degli OVA come parte di inserti Blu-ray/DVD dell’anime.