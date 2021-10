Sta arrivando una sorpresa incredibile per tutti i fan di Card Captor Sakura! La Sanrio ha infatti recentemente annunciato che a novembre lancerà nuovo merchandising in edizione limitata creato da una collaborazione tra Card Captor Sakura e i suoi personaggi. Di che cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Il nuovo merchandise di Card Captor Sakura in collaborazione con Sanrio

Mentre il merchandising effettivo non è stato ancora rivelato, possiamo però ammirare i disegni, assolutamente fantastici!

Ogni disegno della collaborazione ha come protagonisti la stessa Sakura e i cinque personaggi Sanrio in abiti coordinati: Hello Kitty, Cinnamoroll, Kuromi, My Melody e Pompompurin. I disegni saranno disponibili in due stili: il primo è “Card-Like”, più vicino allo stile artistico di Card Captor Sakura:

Il secondo, chiamato “Funwari Yasashii Touch,” sarà più simile allo stile della Sanrio, più semplice:

Secondo la Sanrio, i personaggi volevano davvero collaborare con Sakura perché i suoi abiti sono sempre così adorabili. E il designer degli abiti? La migliore amica di Sakura, Tomoyo, ovviamente!

I netizen giapponesi si sono trovati entusiasti di questa simpatica collaborazione:

“Entrambi i miei personaggi preferiti hanno una collaborazione? Lo compro sicuramente!”

“È adorabile. Non vedo l’ora di vedere altri dettagli”.

“Sono così carini!”

A proposito di Card Captor Sakura

Il manga di Card Captor Sakura è stato pubblicato in Giappone sulla rivista Nakayoshi di Kōdansha dal giugno 1996 all’agosto 2000 mentre in Italia è stato pubblicato dalla Star Comics dall’ottobre 1999 al dicembre 2000. Cardcaptor Sakura: Clear Card, la serie che prosegue le avventure di Sakura, è serializzata sulla rivista Nakayoshi di Kodansha da luglio 2016 mentre in Italia è edita sempre dalla Star Comics.

L’adattamento anime è composto da due stagioni, note in Italia come Pesca la tua carta Sakura e Sakura – La partita non è finita, andate in onda tra l’aprile 1998 e il marzo 2000

Nell’agosto 1999 e nel luglio 2000 sono usciti anche due film d’animazione basati sulla versione animata, Card Captor Sakura – The Movie e Cardcaptor Sakura – The Movie 2: The Sealed Card.

Per quanto riguarda l’adattamento di CardCaptor Sakura: Clear Card è andato in onda da gennaio a giugno 2018 per un totale di 22 episodi. Nel nostro Paese i diritti sono stati acquistati da Yamato Animation che ha trasmesso la serie in simulcast sul suo canale YouTube e ne ha annunciato il doppiaggio per il suo trentesimo anniversario.