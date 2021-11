Nuovo poster per Spider-Man No Way Home con Green Goblin smascherato

La pagina Twitter giapponese di Sony Pictures ha da poco svelato un nuovo poster per Spider-Man No Way Home, la nuova interazione della trilogia con a capo Tom Holland a dar vita all’eroe telato di casa Marvel, con in lontananza un Green Goblin (Norman Osborn) smascherato.

Green Goblin smascherato nel nuovo poster di Spider-Man No Way Home

L’atteso film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 15 dicembre 2021. Ecco a voi il nuovo poster il quale chiaramente presenta gli altri personaggi di spicco del progetto:

Green Goblin sarà reinterpretato ad Willem Defoe che ha già prestato il ruolo per Norman Osborn nella trilogia cinematografica di Spider-Man di Sam Raimi fungendo da principale antagonista nella prima interazione (2002) per poi tornare in Spider-Man 2 (2004) e in Spider-Man 3 (2007) in un ruolo marginale per coinvolgere il figlio, Harry Osborn, a prendere le redini del Green Goblin.

Spider-Man: No Way Home, atteso nelle sale italiane il 15 dicembre 2021, vede nel cast, oltre a Tom Holland nei panni di Peter Parker, anche Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori. Oltre a loro sono attesi anche Alfred Molina come Doc Ock, Jamie Foxx nei panni di Electro e Willem Dafoe nel ruolo di Green Goblin. Amy Pascal e Kevin Feige produrranno infine la pellicola, grazie a Columbia Pictures, Marvel Studios e Sony Pictures.

Prima di chiudere invitiamo a recuperare il più recente spettacolare trailer (riportato qui in origine nel nostro precedente articolo) e una sinossi:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.