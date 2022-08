Il manga di Saint Seiya di Masami Kurumada avrà un altro spin-off! A riportare la notizia il numero di ottobre della rivista Champion RED di Akita Shoten che ha rivelato che Tsunaki Suda lancerà un nuovo manga spin-off de I cavalieri dello zodiaco!

Nuovo spin-off in arrivo per il manga de I Cavalieri dello Zodiaco

Poche informazioni sono trapelate riguardo allo spin-off. Sappiamo che sarà intitolato Saint Seiya: Kaiō Saiki – Rerise of Poseidon e che verrà pubblicato nel prossimo numero della rivista Champion RED, il 16 settembre.

La storia del manga inizia quando una nuova minaccia si presenta mentre i guerrieri di Atena sono impegnati a combattere Ade. Per combattere la nuova minaccia, Poseidone, l’imperatore del mare, si risveglia.

Il franchise di Saint Seiya

Kurumada ha pubblicato il manga originale di Saint Seiya dal 1986 al 1990. Il manga ha ispirato anime, OVA, film anime e manga spin-off tra cui Saint Seiya: Saintia Shō, lo spin-off tutto al femminile, pubblicato in Italia da Planet Manga. Quest’ultimo ha ispirato un’anime di 10 episodi, realizzato dallo studio d’animazione Gonzo in collaborazione con Toei Animation, diretto da Masato Tamagawa e disponibile su Crunchyroll.

Il sequel di Saint Seiya, Saint Seiya – Next Dimension pubblicato dal 27 aprile 2006 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten, è disponibile in Italia grazie alla casa editrice J-POP dal 2010 con il titolo I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Next Dimension – La Leggenda del Re degli Inferi.

Knights of the Zodiac: Saint Seiya, il remake anime in computer grafica basato sul manga originale, ha debuttato in tutto il mondo nel luglio 2019 mentre Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary, la seconda stagione è disponibile dal 31 luglio su Crunchyroll.

Infine, nel 2023 uscirà il live-action Saint Seiya – Knights of the Zodiac. Il film proporrà una storia originale ed è diretto da Tomeki Baginski, mentre Will Geiger ed Eugene Son affiancheranno Blazej Dzikowski come sceneggiatori del film. Il cast del film vede Jake T. Austin nei panni di Seiya (Pegasus), Alex Pettyfer in quelli di Hyoga (Crystal), Remy Hii come Shiryu (Sirio) e Mackenyu Arata com