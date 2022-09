Il sito ufficiale del reboot di Bastard!!, adattamento del manga Bastard!! L’oscuro dio distruttore, manga di target shonen/seinen scritto e illustrato da Kazushi Hagiwara, la cui pubblicazione è iniziata nel 1998, ma che attualmente non viene più pubblicato con regolarità, ha pubblicato un nuovissimo trailer per la seconda parte dell’anime che debutterà, sempre su Netflix, il 15 settembre!

Il nuovo trailer per la seconda parte di Bastard!!

La prima parte (i primi 13 episodi) del reboot di Bastard!! ha debuttato su Netflix il 29 giugno e potete leggere la nostra recensione a questo articolo! La seconda parte di Bastard!! sarà invece composta dagli episodi 14-24.

Takaharu Ozaki (Goblin Slayer) sta dirigendo Bastard!! – L’oscuro dio distruttore alla LIDEN FILMS. Yousuke Kuroda (My Hero Academia, Mobile Suit Gundam 00) è responsabile della composizione della serie. Sayaka Ono (CROSS ANGE Rondo of Angel and Dragon) sta disegnando i personaggi. Yasunori Ebi (Naruto) è il direttore del suono. Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden, Fairy Tail) sta componendo la musica.

Nel cast troviamo Yoshitsugu Matsuoka come Lars, Ari Ozawa come Sen Ari, Shizuka Itou come Kai Harn e Takehito Koyasu come Di-Amon. Questi si uniscono a Kishō Taniyama nel ruolo del protagonista Dark Schneider, Tomori Kusunoki nel ruolo di Tia Noto Yoko, Hiroki Yasumoto è Gara, mentre Yōko Hikasa è di Arshes Nei.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer:

Questa la sinossi: