The Rising of the Shield Hero è l’adattamento dell’omonima di light novel di Aneko Yusagi, la cui prima stagione è disponibile su Crunchyroll Italia. La seconda stagione è stata spostata ad aprile 2022 a causa di vari motivi non rivelati ma, nell’attesa, è stato pubblicato un nuovo trailer per The Rising of the Shield Hero 2 dedicato a Filo!

Il nuovo trailer per The Rising of the Shield Hero 2

Chi è Filo? Nata da un uovo comprata da Naofumi nel negozio di schiavi fa parte della specie chiamata Filoliale, enormi uccelli usati per trainare i carri. Proprio perché è stata allevata da un Eroe è destinata a diventare la regina della sua specie. Ha l’abilità di trasformarsi in una giovane ragazzina dotata di ali e di una forza sorprendente.

Questo il trailer dedicata a Filo, nel quale ne possiamo ammirare il bellissimo design:

The Rising of the Shield: la seconda stagione

The Rising of the Shield Hero 2 sarà la continuazione della storia della stagione precedente. Naofumi, Raphtalia e Filo stanno per avere nuovi compagni mentre affrontano un nuovo nemico, inaspettato e molto più resistente di qualsiasi cosa abbiano mai affrontato prima.

La serie è animata dagli studi di animazione Kinema Citrus e DR MOVIE con Masato Jimbo come regista. La sceneggiatura è scritta da Keigo Koyanagi e i personaggi sono disegnati da Masahiro Suwa sulla base delle illustrazioni originali di Seira Yanan. Il creatore Yusagi Aneko è accreditato per il lavoro originale. Il cast della prima stagione della serie riprenderà i suoi ruoli per la seconda stagione.

The Rising of the Shield: il manga

La light novel di The Rising of the Shield è scritta da Aneko Yusagi. Originariamente pubblicata come web novel nel sito di romanzi generati dagli utenti Shousetsuka ni Narou, la serie è stata poi pubblicata da Media Factory con una story-line espansa con illustrazioni di Seira Minami. Se light novel è ancora inedita nel nostro Paese, l’adattamento manga è invece pubblicato dalla casa editrice J-POP (recuperate il primo volume su Amazon!):