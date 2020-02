Old-School Essentials sarà pubblicato in italiano grazie a Need Games!

Need Games! ha appena annunciato la localizzazione italiana di Old-School Essentials di Necrotic Gnome.

Old-School Essentials è un gioco di ruolo d’avventura di ispirazione classica, che replica le atmosfere dei gdr old school anni ‘80. L’annuncio è stato diffuso tramite pagina social, dove è stato dichiarato che questo annuncio è solo la prima parte di una sorpresa più grande in arrivo in serata.

Old-School Essentials è stato realizzato da Necrotic Gnome nel 2019 tramite una campagna Kickstarter. Nella sua edizione originale si tratta di un cofanetto che raccoglie diversi manuali basati sui regolamenti Basic / Expert del 1981 e completamente compatibili.

Lo stile di gioco Old School e in questo caso specifico il Basic/Expert Fantasy Adventure Game sono stati oggetto di un’ondata di nostalgia da parte dei giocatori veterani e guardati con curiosità dalle generazioni più giovani. Si tratta di un’esperienza di gioco che prevede un regolamento essenziale concentrandosi sugli aspetti di avventura ed esplorazione con un sistema di gioco snello che privilegia la creatività, l’immaginazione e l’improvvisazione.

L’edizione italiana che sarà realizzata da Need Games! con buona probabilità riprenderà il formato A5 originale di quella di Necrotic Gnome, tuttavia al momento non è ancora chiaro se la localizzazione italiana sarà raccolta nel caratteristico cofanetto.

Vi terremo aggiornati con ulteriori sviluppi e rimarremo in attesa per la seconda parte degli annunci di Need Games!.