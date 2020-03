Oltre 50 giochi Print and Play in download gratuito. Ecco dove trovarli.

Se in questo periodo cercate giochi Print and Play gratuiti, abbiamo qui per voi un’ottima notizia.

Un’altra realtà del panorama ludico si è infatti unita al tentativo generale di cercare di alleviare le restrizioni imposte dalla gestione del coronavirus: stiamo parlando di PnP Arcade che ha messo a disposizione ben oltre 50 giochi Print and Play su cui potrete mettere sopra le mani senza spendere un centesimo.

E “mettere sopra le mani”, è il caso di dirlo, è una frase quanto mai corretta: spesso, dopo la stampa, saremo chiamati ad assemblare diversi elementi di gioco (come plance o schede) o a lavorare di forbici e colla, in un vero e proprio “art attack” ludico.

Tutti i giochi sono scaricabili direttamente dal sito di PnP Arcade. Facciamo subito presente che non è necessario creare un account personale: trattandosi di prodotti free, al termine delle procedure di ordine ci verrà solo chiesto di inserire un indirizzo mail a cui riceveremo con comodo i link per scaricare quanto richiesto.

Per completezza di informazione segnaliamo che tutti i prodotti sono in lingua inglese.

L’offerta di giochi messa a disposizione è veramente ampia e variegata sia per numero di giocatori che per tipologia o ambientazioni

Avremo infatti modo di poter avere giochi Print and Play puramente collaborativi, competitivi o persino giocabili in solitaria.

Se invece a fare la differenza è l’ambientazione, anche qui non avremo che l’imbarazzo della scelta: giochi fantasy, esplorazione navali, ninja e molto altro.

Anche la durata delle singole partite varierà molto: abbiamo qui giochi che permettono di riempire un piccolo momento di fiacca ed essere “archiviati” dopo meno di mezz’ora e altri che invece vi permetteranno di occupare l’intera serata o quasi.

Segnaliamo, tra le oltre 50 proposte, la possibilità di portare a casa Mint, un filler per partite da 10-20 minuti, che dalla sua uscita nel 2017 ha attratto la curiosità delle diverse community di gioco, se non altro per le sue ridotte dimensioni: il gioco deve infatti il suo nome al fatto che la versione retail sta tutta in una scatola di mentine!

Quasi a voler confermare l’interesse generato dallo stesso, su PnP Arcade potremo scaricare gratis ben quattro diverse versioni di questo mini-gioco.

Altro gioco che ha attirato la nostra attenzione è invece Warline: Tactical Fantasy Battles. Qui andiamo in direzione diametralmente opposta: il gioco mette a disposizione un enorme quantitativo di carte, oltre 200, che riempiranno il vostro tavolo da gioco.

Sulla stessa linea Cardweaver, un gioco deck-building, costituito da ben 222 carte di buon livello grafico.

Ma tranquilli, se non avete sotto mano una copisteria e l’idea di consumare il toner della vostra stampante non vi aggrada, sono disponibili giochi dall’aspetto (e dalle componenti) molto più minimaliste: alcuni sono letteralmente costituiti da una singola pagina!

Insomma, c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Vi ricordiamo che gli oltre 50 giochi sono disponibili per download gratuito qui.