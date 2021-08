One Piece: atleta omaggia Rufy a Tokyo 2020

Miltiadis Tentoglou, atleta greco specializzato nel salto in lungo, si è presentato al mondo in occasione dei giochi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 omaggiando la posa caratteristica di Monkey D. Rufy, protagonista di One Piece, quando ha eseguito per la prima volta la tecnica del Gear Second.

Precisamente, in fase di presentazione, l’atleta si è fermato e ha eseguito la classica posa e nella conseguente gara di salto in lungo si è anche aggiudicato la medaglia d’oro.

In fase di intervista, l’atleta ha confermato effettivamente alle telecamere greche che ha imitato il Gear Second di Rufy.

Chiaramente il momento è diventato immediatamente virale ed è stato catturato soprattutto dai fan di One Piece i quali non si sono lasciati sfuggire il riferimento. Ecco a voi di seguito cortesia dell’utente di Twitter @Orojapan1:

Sempre in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 non si è fatta mancare per niente la forte partecipazione del movimento manga-anime poichè sono state eseguite le opening e colonne sonore più celebri. Potete recupere qui nel nostro precedente articolo tutti i dettagli.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1019 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 984 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.