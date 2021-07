Le vendite di One Piece hanno superato Batman?

A seguito del recente report di vendita condotto

in Giappone e riportato online, in occasione del 24° anniversario del manga di Eiichiro Oda, pare che le vendite di One Piece abbiano superato Batman.

Con un totale di ben di 490 milioni di copie in circolazione, di cui 400 milioni in Giappone e 90 milioni nel resto del mondo, è possibile che la grande serie manga in Italia per Star Comics abbia superato il leggendario Cavaliere Oscuro targato DC Comics che si attesta ad un egregio traguardo temporaneo di 460 milioni di copie.

La serie di One Piece non solo ha raggiunto il 24° anniversario e la fine non sembra essere all’orizzonte, sebbene le continue voci di una fine in pochi anni e l’ingresso nell’arco narrativo conclusivo, ma a settembre 2021 arriverà il 100° Volume che segnerà un nuovo record.

Cliccando qui possiamo appunto recuperare la copertina del tankobon.

One Piece conquista popolarità anno dopo anno. Il manga attualmente è in una forma smagliante mediante la narrazione del Paese di Wano che sta regalando battaglie al cardiopalma ai danni di Kaido e tanti nuovi segreti da svelare. L’anime, invece, va a supporto del successo dell’opera cartacea con l’adattamento del medesimo arco narrativo con livelli di realizzazione cinematografici (cliccare qui per credere).

Questo è di sicuro uno dei tanti altri record che il manga di Oda-sensei si appresta a conseguire. Non resta che stare accanto alla storia, fin dove vorrà spingersi, per conoscerne il futuro.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1019 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 982 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.